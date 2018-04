Ärger bei Deutscher Bank geht weiter: Aktionär will Achleitners Kopf

Nach dem Wechsel an der Deutsche-Bank-Spitze will ein Aktionär auch den Aufsichtsratsvorsitzenden loswerden. Der Kölner Investor Karl-Walter Freitag habe dem Unternehmen ein 55 Seiten langes Schreiben übermittelt, berichtete die "Financial Times" (Samstag) unter Berufung auf das ihr vorliegende Dokument. Auf der Hauptversammlung der Bank am 24. Mai in Frankfurt wolle Freitag eine Entscheidung über die Zukunft von Paul Achleitner herbeiführen lassen.