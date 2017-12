In den USA ist eine der grössten Übernahmen aller Zeiten in der Gesundheitsbranche offenbar unter Dach und Fach: Die US-Drogerie- und Apothekenkette CVS blättert für den Krankenversicherer Aetna insgesamt 67,5 Milliarden Dollar hin, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. Auch das "Wall Street Journal" schrieb, dass sich beide Seiten handelseinig geworden seien.