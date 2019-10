Die Hotel- und Privatklinik-Gruppe Aevis Victoria kauft ein Klinikgebäude in Paris. Der Kauf sei über die französische Tochter SAS Clinique Spontini erfolgt. Diese habe die Immobiliengesellschaft SCI François 1er erworben und sei damit Eigentümerin des Gebäudes Clinique Nescens Paris Spontini im 16. Arrondissement in Paris. Der Marktwert des Gebäudes mit einer Bruttogeschossfläche von 1'250 Quadratmetern beträgt rund 15 Millionen Euro, wie Aevis Victoria am Mittwoch mitteilte.