Aevis Victoria will weitere Teile von Infracore verkaufen

Aevis Victoria will weitere Teile ihres Spital-Infrastrukturunternehmens Infracore verkaufen. Man wolle in den kommenden Monaten einen Anteil zwischen 30 und 60 Prozent an weitere institutionelle Investoren veräussern und damit den Anteil in naher Zukunft auf unter 50 Prozent reduzieren, teilte Aevis am Montag mit der Veröffentlichung des Infracore-Geschäftsberichtes 2018 mit.