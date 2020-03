Agnelli-Holding verkauft Rückversicherer PartnerRe für 9 Mrd Dollar

Milliardenschwere Übernahme in der Rückversicherungs-Branche: Die italienische Unternehmerfamilie Agnelli verkauft die auf Bermuda ansässige PartnerRe an den französischen Versicherungskonzern Covea. Die Franzosen zahlen der börsennotierten Agnelli-Holding Exor der vorläufigen Einigung zufolge neun Milliarden Dollar, wie beide Seiten in der Nacht zum Mittwoch mitteilten.