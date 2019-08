Agrarchemie-Konzern Corteva leidet unter Wetterkapriolen in Nordamerika

Beim Agrarchemie-Konzern Corteva haben im zweiten Quartal wie bei seinen deutschen Konkurrenten Bayer und BASF die widrigen Wetterbedingungen in Nordamerika auf den Gewinn gedrückt. Im ersten Quartal als eigenständiges Unternehmen sei Corteva in nahezu allen Regionen aus eigener Kraft gewachsen, sagte Jim Collins am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Die anhaltenden Wetterkapriolen forderten das Unternehmen allerdings in Nordamerika heraus. Corteva wurde zum 1. Juni von dem im Jahr 2017 fusionierten Chemiekonzern DowDupont abgespalten.