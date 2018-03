Agrarhändler Baywa mit weniger Baustellen

(Ausführliche Fassung) - Europas grösser Agrarhandelskonzern Baywa hat seinen Sojahandel in die Gewinnzone gebracht, den Bauern mehr Landmaschinen verkauft und damit Umsatz und Betriebsgewinn im vergangenen Jahr leicht gesteigert. Für das laufende Jahr zeigte sich Vorstandschef Klaus Josef Lutz am Donnerstag in München deutlich optimistischer: Die Apfelernte in Neuseeland dürfte grösser und auch qualitativ besser ausfallen, der profitablere Handel mit Spezialitäten wie Avocados oder Braugerste wachse, und die Bauern investierten weiter.