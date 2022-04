Air-Berlin-Insolvenzverwalter: Von Etihad kein Schadenersatz

Der Insolvenzverwalter der Air Berlin, Lucas Flöther, verlangt keinen Schadenersatz mehr vom einstigen Grossaktionär der Fluggesellschaft, Etihad. Das teilte ein Sprecher Flöthers am Montag mit. Hintergrund ist eine juristische Entscheidung, nach der der Schadenersatzprozess in Grossbritannien geführt werden müsste, nicht in Deutschland. Dort sieht Flöther keine ausreichenden Erfolgsaussichten für seine Klage. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" (Sonntag) berichtet.