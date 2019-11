Air France-KLM will mit Fünf-Jahres-Plan zu mehr Gewinn - Aktie knickt ein

Die Fluggesellschaft Air France-KLM will nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre wieder Kurs auf mehr Gewinn nehmen. In den kommenden fünf Jahren werde das Unternehmen seine Umsätze steigern, um die Gewinnspanne im operativen Geschäft deutlich zu erhöhen, sagte Konzernchef Benjamin Smith anlässlich des Investorentags des Unternehmens am Dienstag in Paris. Und die Konzerntochter Transavia solle zur führenden Billigfluglinie Frankreichs werden.