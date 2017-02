Air-France-Piloten stimmen für neue Niedrigkosten-Tochter

Die Piloten der französischen Fluglinie Air France haben sich für die Gründung einer neuen Langstrecken-Tochter mit niedrigeren Kosten offen gezeigt. In einer Abstimmung stellten sich 58,1 Prozent der Teilnehmer gegen die Position der Pilotengewerkschaft SNPL und akzeptierten grundsätzlich die Schaffung der neuen Fluglinie, die den stark wachsenden Golf-Airlines-Paroli bieten soll. Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, beteiligten sich 73,8 Prozent der Air-France-Piloten an der Befragung.