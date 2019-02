Der französische Gasehersteller Air Liquide hat im abgelaufenen Jahr das stärkste Umsatzwachstum seit 2011 erzielt. Vor allem in den Regionen Americas und Asien/Pazifik, und hier insbesondere in China, konnte der Konuzern gut zulegen, wie der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte.