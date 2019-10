Air Liquide wächst langsamer

Der französische Industriegaseanbieter Air Liquide ist im dritten Quartal aufgrund schwacher Märkte und niedrigerer Energiepreise deutlich langsamer gewachsen als zuletzt. Der Umsatz legte 3,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu, teilte der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Das war weniger als Experten erwartet hatten - zudem wuchs der Konzern in den ersten beiden Quartalen des Jahres deutlich schneller.