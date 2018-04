Air Liquide wird weiter vom starken Euro gebremst

Der französische Linde -Konkurrent Air Liquide spürt weiterhin eine starke Nachfrage aus den Schwellenländern. Der starke Euro zehrt allerdings alle Zuwächse wieder auf. So blieben am Ende für das erste Quartal mit 5 Milliarden Euro Umsatz 3 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz aber um 6 Prozent gestiegen, teilte der Industriegasehersteller am Mittwoch in Paris mit.