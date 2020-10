Airbnb engagiert neue Firma von iPhone-Designer Jony Ive

Der langjährige Apple-Designchef Jony Ive hat einen überraschenden Kunden für seine neue eigene Firma gewonnen: den Apartment-Vermieter Airbnb. Die Ankündigung in der Nacht zum Donnerstag liess weitgehend offen, was Ive und die Design-Firma LoveFrom für Airbnb machen sollen. Es gehe um eine mehrjährige Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienste, hiess es in einem Blogeintrag. Ive werde aber auch weiterhin beim Aufbau des eigenen Design-Teams von Airbnb helfen.