Airbus benennt Franzosen Faury als neuen Chef

(Ausführliche Fassung) - Der Franzose Guillaume Faury soll neuer Chef des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus werden. Der Verwaltungsrat nominierte den bisherigen Chef der Verkehrsflugzeugsparte am Montag als Nachfolger des Deutschen Tom Enders, wie Airbus am Abend mitteilte. Der 50-Jährige tritt das neue Amt den Plänen zufolge nach der Hauptversammlung des Konzerns am 10. April 2019. Dort sollen ihn die Anteilseigner in das Führungsgremium des Konzerns wählen.