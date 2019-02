Airbus-Chef Enders: Aus von A380 schmerzhaft aber notwendig

Der scheidende Airbus-Konzernchef Tom Enders bedauert das Aus für den Airbus A380. Die Entscheidung sei schmerzhaft, man habe viel Mühe, Geld und Schweiss in den weltweit grössten Passagierjet gesteckt, sagte Enders am Donnerstag in Toulouse. "Aber im Geschäft dürfen wir unsere Entscheidung nicht auf Basis von Gefühlen oder Wünschen treffen, sondern basierend auf Fakten." Man wolle zukünftig die Flotte weiter unterstützen - insofern sei es auch nicht das Ende des Programms.