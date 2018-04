Airbus-Chef erwartet Vollzug des Bombardier-Deals noch vor Jahresmitte

Airbus will die Mehrheit an der Baureihe übernehmen, deren teure Entwicklung den kanadischen Bombardier-Konzern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hatte. Der Schritt ist wegen eines Handelsstreits in Nordamerika politisch delikat. Denn die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte Strafzölle von 300 Prozent auf bestimmte Bombardier-Flugzeuge angeordnet. Zuvor hatte sich der US-Flugzeugbauer Boeing über angeblich staatlich subventionierte Schleuderpreise bei der Baureihe "C Series" beschwert. Airbus will den Bombardier-Flieger nun auch in seinem US-Werk in Mobile (Alabama) bauen und so die Zölle umgehen./stw/fba

