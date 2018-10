Airbus-Chef: Europa könnte Anschluss im Weltraum verlieren

(Ausführliche Fassung) - Die europäische Raumfahrt muss sich nach Ansicht von Airbus -Chef Tom Enders neu erfinden. "Die langsame Reaktion Europas auf die "New Space"-Revolution macht mir Sorgen", sagte der Manager am Donnerstagabend auf dem weltgrössten Raumfahrtkongress IAC in Bremen. "Ich befürchte, dass wir den nächsten Goldrausch im All verpassen." Wenn sich Europa nicht anstrenge, werde es den Anschluss verlieren und wie bei der Mondlandung vor 50 Jahren anderen dabei zuschauen, wie sie den Weltraum erkundeten. Als "New Space" werden neue Ideen und Anwendungen für die kommerzielle Weltraumnutzung bezeichnet.