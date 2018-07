Airbus erwartet nach Gewinnsprung 'Höllenritt' - Aktie auf Rekordhoch

(Ausführliche Fassung) - Fehlende Triebwerke für den Mittelstreckenjet A320neo halten den Flugzeugbauer Airbus weiter in Atem. Das Ziel, in diesem Jahr rund 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, werde dadurch zum "Höllenritt", sagte Vorstandschef Tom Enders bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag in Toulouse. Nach fast sieben Monaten sei noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Es gehe aber voran. So konnte Airbus seinen Gewinn im laufenden Geschäft im zweiten Quartal verdoppeln. Der kleine Mittelstreckenjet, den Airbus gerade von Bombardier übernommen hat, drückt 2018 jedoch aufs Ergebnis.