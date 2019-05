Airbus rüstet kleinsten Passagierjet A220 für weitere Strecken

Der Flugzeugbauer Airbus rüstet seinen jüngsten und kleinsten Passagierjet A220 für fernere Reiseziele. Dank eines höheren zulässigen Startgewichts soll die Maschine Flugstrecken von umgerechnet über 6200 Kilometern zurücklegen können, wie der europäische Konzern am Dienstag in Toulouse mitteilte. Das sind 450 nautische Meilen oder gut 800 Kilometer mehr als bisher. Dadurch könnte die A220 etwa ohne Zwischenlandung von Westeuropa bis in den Nahen Osten fliegen.