Airbus-Rüstungssparte plant hartes Sparpaket

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte des Flugzeugbauers Airbus verhandelt mit dem Betriebsrat über ein hartes Sparpaket. Airbus Defence und Space müsse "jetzt robuste Massnahmen ergreifen und die zugrunde liegende Kostenstruktur verbessern", weil die kurzfristige Perspektive "so kritisch ist wie nie zuvor und einen entscheidenden Turnaround erfordert", schrieb Spartenchef Dirk Hoke am Dienstag in einem Rundbrief an die Mitarbeiter.