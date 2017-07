Airesis-Beteiligung Le Coq Sportif erreicht Gewinnschwelle

Die französische Sportmarke Le Coq Sportif, an der die in der Schweiz kotierte Beteiligungsgesellschaft Airesis die Mehrheit der Aktien hält, meldet Fortschritte. Die Gewinnschwelle sei im ersten Halbjahr auf Stufe EBITDA erreicht worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Im Vorjahreszeitraum stand den Angaben zufolge ein Verlust von 1,7 Mio EUR zu Buche.