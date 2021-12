Airesis: Comunus SICAV hält Beteiligung von 10,50%

Die Beteiligungsgesellschaft Airesis hat am Dienstagabend eine grössere Transaktion im Aktionariat vermeldet. Per 23. Dezember 2021 habe Comunus SICAV eine Beteiligung von 6,54 Millionen Aktien oder 10,50 Prozent der ausgegebenen Airesis-Aktien gemeldet, teilte die an der SIX kotierte Airesis mit. Comunus SICAV ist den Angaben nach eine selbstverwaltete offene kollektive Kapitalanlagegesellschaft, die aus einem Teilfonds für Unternehmer und einem Teilfonds für Anleger besteht.