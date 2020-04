Airesis rutscht 2019 tiefer in die Verlustzone

Die auf Sportmarkten spezialisierte und an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Airesis hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 den Aktionären zurechenbaren Gruppenverlust auf 11,4 Millionen von 0,8 Millionen Franken ausgeweitet. Ihre Hauptbeteiligung, die französische Sportmarke Le Coq Sportif, ist wieder in die roten Zahlen gerutscht.