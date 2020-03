Airline Norwegian streicht wegen Coronavirus 3000 Flüge

Zugleich kündigte Norwegian vorübergehende Entlassungen für grössere Teile seiner Belegschaft an, darunter Besatzungsmitglieder und andere Angestellte. Darüber stehe man mit den Gewerkschaften im Gespräch. Zahlen dazu nannte das Unternehmen nicht.

"Das ist eine kritische Zeit für die Luftfahrtindustrie, einschliesslich uns bei Norwegian", sagte Unternehmenschef Jacob Schram. Die Behörden sollten unverzüglich Massnahmen ergreifen, um die finanzielle Belastung für Fluggesellschaften zu verringern und somit unter anderem Arbeitsplätze zu schützen.

Zeitgleich kündigte die norwegische Regierung mehrere Massnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Virus an. In einer Mitteilung des Finanzministeriums und der Kanzlei von Ministerpräsidentin Erna Solberg hiess es dabei unter anderem: "Die Regierung will auch sehen, was getan werden kann, um der Flugbranche beizustehen, die sehr stark betroffen ist." Entsprechende Massnahmen würden derzeit konkretisiert. Es sei wichtig, dass gesunde Unternehmen trotz Coronavirus-Folgen nicht in Konkurs gingen, betonte Finanzminister Jan Tore Sanner.

Norwegian hat nicht erst seit dem Aufkommen des Coronavirus finanzielle Probleme. Ein rapider Vergrösserungskurs seit der Firmengründung 1993 hatte immer wieder hohe Kosten mit sich gebracht. Im vergangenen Jahr hatte die Fluglinie zudem erheblichen Ärger mit dem Boeing -Unglücksjet 737 Max 8. Die Norwegian-Aktie hatte in den vergangenen Tagen allerdings als Folge der Coronavirus-Krise immens an Wert verloren./trs/DP/men

(AWP)