Airline-Verband: Flugverbot für Boeing 737 Max dauert noch mindestens bis August

Das Flugverbot für Boeings modernisierten Mittelstreckenjet 737 Max wird nach Einschätzung des Airline-Verbands mindestens noch bis August dauern. Die Maschinen der Reihe dürften voraussichtlich frühestens in 10 bis 12 Wochen wieder abheben, sagte der Chef des Weltluftfahrtverbands IATA, Alexandre de Juniac, am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Boeing selbst hat Airlines hingegen offenbar zu verstehen gegeben, dass es schon Ende Juli soweit sein könnte.