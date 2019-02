Airlines bieten Germania-Passagieren verbilligte Tickets an

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania bieten der Lufthansa -Konzern und der Ferienflieger Condor betroffenen Passagieren verbilligte Tickets an. Die grössten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, erklärte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag in Frankfurt. Die Angebote richten sich insbesondere an Passagiere, die nicht mit einem Pauschalreiseveranstalter unterwegs sind.