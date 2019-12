Aktien des Flughafen Zürich nach grösserer Transaktion klar tiefer

Die Aktien des Flughafen Zürich stehen am Mittwoch im frühen Geschäft klar tiefer. Am Vorabend wurde bekannt, dass vom britischen Fondsanbieter Universities Superannuation Scheme Ltd (USS) beratene Fonds ein Paket von rund 1,7 Millionen Aktien oder 5,6 Prozent des Aktienkapitals verkaufen wollen. Die Aktien wurden dann am Morgen in einem Bookbuilding-Verfahren zu 167,00 Franken platziert, womit der Preis um 4,8 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag (175,40 Fr.) lag. An wen die Aktien gingen, ist nicht bekannt.