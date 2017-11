Auch die Hoffnung, dass im US-Senat eine Mehrheit für die geplanten Steuersenkungen von Präsident Donald Trump zusammenkommt, sorge für Auftrieb. "Die Anleger sind optimistisch, dass die Steuerreform kommt", sagt ein Händler. Am Nachmittag liess die Kauflaune allerdings nach und der SMI schliesst noch um 0,2 Prozent höher mit 9319 Punkten. Vorübergehend erklomm der Leitindex mit 9370 Zählern den höchsten Stand seit Februar 2015.

Impulse erwaren Marktteilnehmer vom Ölmarkt. Die Anleger setzen darauf, dass die Opec und ihre Partnerländer wie Russland die Drosselung der Erdölförderung bis Ende 2018 verlängern.

In der Schweiz steht die Credit Suisse im Fokus. Die Aktien der Grossank kletterten vorübergehend um mehr als 4 Prozent und beenden den Tag noch mit einem Plus von 2 Prozent. Das zweitgrösste Schweizer Geldhaus will mit weiteren Kostensenkungen deutlich rentabler werden. Die Eigenkapitalrendite solle 2019 10 bis 11 Prozent und 2020 11 bis 12 Prozent erreichen. In den ersten neun Monaten 2017 lag die Kennzahl bei 4,1 Prozent. Dies entspräche einem Nettogewinn von mindestens 4,2 Milliarden Franken im kommenden Jahr und von mindestens fünf Milliarden Franken 2020. "Die Aussicht auf höhere Ausschüttungen lockte die Anleger", sagt ein Händler.

Auch andere Bankaktien legen zu. Die Titel des Vermögensverwalters Julius Bär rücken 1,2 Prozent vor und die von EFG International 1,4 Prozent. Die Anteile der UBS rutschen leicht ab. Versicherungswerte legen ebenfalls zu, allerdings weniger stark als die Banktitel.

Novartis nach positiven Testergebnissen gefragt

Die Novartis-Aktien sind nach guten klinischen Testergebnissen für die Medikamente Erenumab gegen Migräne und Cosentyx gegen Psoriasis um 0,6 Prozent fester. Die Roche-Scheine steigen um 0,2 Prozent. Die Aktien des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé dagegen rutschen um weitere 0,8 Prozent ab, nachdem sie bereits am Mittwoch kräftig verloren hatten.

Zyklische Werte wie der Elektrokonzern ABB, der Personalvermittler Adecco, die Sanitärtechnikfirma Geberit und das Bauchemieunternehmen Sika legten nach einem verhaltenen Start zu.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Meyer Burger um 3,5 Prozent. Der Auftragseingang des Solarzulieferers wuchs im Zeitraum Januar bis Oktober um 26 Prozent auf 503 Millionen Franken.

Andere Technologiewerte standen unter Abgabedruck. Händler verwiesen auf die jüngsten Gewinnmitnahmen an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Titel des Chip- und Sensorherstellers AMS etwa verlieren 2,8 Prozent. Die Aktien von U-Blox allerdings legen 2,6 Prozent zu. Firmenchef Thomas Seiler bekräftigte im Finanzportal cash die Jahresprognose der Spezialchip-Firma.

Die Anteile des Milchverarbeiters Hochdorf steigen nach den jüngsten kräftigen Kurseinbussen um 4,9 Prozent.

(Reuters)