Händler sprechen von einer Erholung von den Verlusten an den beiden vorangegangenen schwachen Sitzungen. Viele Aktien hätten stark korrigiert und seien durchaus wieder kaufenswert. Zudem hofften die Anleger auf Unterstützung der Zentralbanken, sollten die Märkte zu stark korrigieren, heisst es weiter. "Die US-Notenbank wird das Kind schon schaukeln", sagt ein Börsianer und erwähnt, dass US-Präsident Trump bereits das Fed um Massnahmen gebeten habe, um die Wirtschaft vor den Folgen des Handelskriegs zu schützen.

Ausserdem kündigte die chinesische Zentralregierung, die zuvor von US-Präsident Trump offiziell als Währungsmanipulator gebrandmarkt worden war, an, sie werde dem Yuan-Markt durch Wertpapierverkäufe Liquidität entziehen und legte zudem den Mittelkurs des Yuan etwas höher als am Vortag fest. Dies trug laut Händlern ebenfalls zur Beruhigung an den Märkten bei.

Der SMI steht gegen 11 Uhr um 0,3 Prozent höher bei 9626 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,2 Prozent auf 1466 Punkte, während der breite SPI um 0,3 Prozent auf 11'723 Zähler vorrückt. 17 der 30 grössten Titel legen zu, 11 geben nach und 2 sind unverändert.

Gegenbewegung bei Vifor und Lonza

Die Erholung wird bei den Standardwerten von den Aktien angeführt, die zuletzt unter Gewinnmitnahmen gelitten haben oder auch sonst gefallen sind. Dazu zählen Vifor (+2,4%) und Lonza (+2,1%). Der Pharmazulieferer erhält zusätzlich Unterstützung von Berenberg. Der Broker hat die Abdeckung mit dem Rating "Buy" gestartet. Gefragt sind auch AMS (+1,0%) und Alcon (+1,0%).

Wiederentdeckt seien die Aktien von Richemont (+0,9%) und Swatch (+0,7% auf 270,50 Franken). Den beiden Luxusgüterherstellern machten der Handelsstreit mit China besonders zu schaffen. Nun hätten sie aber ein Niveau erreicht, auf dem sie wieder "eine Überlegung wert" seien. "Swatch hat in den vergangenen Jahren bei 260 Franken immer wieder eine gute Unterstützung gefunden", sagt ein Händler.

Die als krisenresistent geltenden Schwergewichte Nestlé (+0,5%), Novartis (+0,3%) und Roche (+0,5%) ziehen ebenfalls an.

Zykliker weiter unter Druck

Einbussen verzeichnen auf der anderen Seite Temenos (-1,1%). Der Softwarehersteller hat die israelische Bank Mizrahi-Tefahot für sein Produkt "T24 Transact" gewonnen.

Auch Zykliker wie Schindler (-0,7%) und ABB (-0,4%) schwächen sich ab. Goldman Sachs hat zwar weder Rating noch Kursziel geändert, sich aber etwas vorsichtiger über den Elektrotechnikkonzern geäussert.

Die Finanzwerte Zurich, Swiss Life und Swiss Re sowie Credit Suisse und UBS neigen leicht zur Schwäche.

Kursavancen für Basilea und Swissquote

Am breiten Markt stechen Basilea (+8,5%) positiv hervor. Die Biotechfirma hat mit dem Mittel Ceftobiprol positive Studienergebnisse erzielt.

Swissquote klettern um 6,4 Prozent nach oben. Die Onlinebank hat in der ersten Jahreshälfte 2019 bei knapp gehaltenen Erträgen wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Dank der guten Marktentwicklung, einem weiteren Nettozufluss und der Übernahme der luxemburgischen Internaxx stiegen dagegen die Kundenvermögen deutlich an. Die ursprüngliche Gewinnprognose für das Gesamtjahr korrigiert Swissquote wieder ein Stück nach oben.

Ascom (-6,5%) setzen den Abwärtstrend fort. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr hat CEO Holger Cordes das Unternehmen gemäss Angaben vom Montag verlassen. Seine Nachfolgerin wird die ehemalige SBB-Managerin Jeannine Pilloud.

Oerlikon erholen sich von anfänglichen Verlusten

Oerlikon (-0,2%) machen anfängliche Einbussen nahezu wett. Der Anlagenbauer hat zwar etwas mehr Umsatz, aber eine geringere Profitabilität erzielt.

Belimo büssen 2,6 Prozent ein. UBS hat die Abdeckung mit "Sell" aufgenommen. Der aktuellen Bewertung liege ein Wachstum zugrunde, das über dem liege, das die Bank erwarte.

(AWP)