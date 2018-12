Das am G20-Gipfel in Argentinien getroffene Abkommen zwischen den USA und China, vorläufig auf verschärfte Zollmassnahmen zu verzichten, stützt die Aktienmärkte weltweit und ebenso den Ölpreis. Hierzulande profitieren insbesondere konjunktursensitive Aktien von der wieder etwas zuversichtlicheren Stimmung, wogegen die defensiven Schwergewichte nicht gefragt sind.

Das sino-amerikanische Verhandlungsergebnis wird in Marktkreisen wahlweise als "Waffenstillstand" oder "Burgfrieden" bezeichnet. Dies deutet auf den zeitlich beschränkten Charakter hin. Denn die US-Seite hat China ein Ultimatum von 90 Tagen für die Erfüllung von verschiedenen Forderungen gestellt. Dies wird denn auch in verschiedenen Kommentaren trotz des momentan an den Börsen herrschenden Vorwärtsdrangs kritisiert. Die grosse Lösung im Handelsstreit sei dies noch nicht, heisst es unter anderem. Aber immerhin sei eine weitere Eskalation verhindert worden.

Der SMI steht am Mittag 1,3 Prozent höher bei 9152 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI zieht um 1,7 Prozent auf 1416 Punkte an und der breite SPI um 1,2 Prozent auf 10'671 Punkte. Von den 30 Bluechips stehen 28 im Plus und 2 im Minus.

Tech-Werte an der Spitze

Am stärksten gesucht sind in der aktuellen Zwischeneuphorie Techtitel wie Logitech (+6,3%), AMS (+5,1%) und Temenos (+5,0%).

Daneben profitieren von der vorläufigen Erleichterung im Zusammenhang mit China Firmen, die stark auf diesen Markt ausgerichtet sind, so etwa Swatch (+5,7%) und Richemont (+3,8%) oder aus dem Bausektor Sika (+2,6%) und LafargeHolcim (+3,8%). Letztere werden zudem von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" gestützt. Die Hochstufung erfolgt vor dem Hintergrund einer erwarteten Entspannung in den Schwellenländern sowie aufgrund des Potenzials für Restrukturierungen und Portfoliooptimierungen.

Auch ABB (Aktie +1,3%) ist in China sehr stark engagiert, dieser Titel erhält aber von einer Rücknahme des Ratings auf "Underweight" durch J.P. Morgan einen Dämpfer. Die Aussichten für einige der spätzyklischen Märkte von ABB seien mittlerweile nicht mehr ganz vorteilhaft, heisst es dazu seitens der Amerikaner.

Über 3 Prozent gewinnen noch Schindler, Clariant und CS, während UBS um 2,3 Prozent anziehen.

Defensive im Hintertreffen

Wie oft in eher euphorischen Phasen rangieren Defensive wie Roche (+0,2%), Nestlé (unver.) oder Swisscom (-0,6%) am Ende der Tabelle. Zu den wenigen Verlierern gehören noch die ebenfalls als defensiv eingeschätzten Givaudan (-0,3%).

Novartis (+1,7%) erhalten dagegen von verschiedenen Produktenews Support. So hat der Pharmakonzern am Wochenende mit einer Vielzahl von Studiendaten von sich reden gemacht. Zudem hat die US-Gesundheitsbehörde FDA den Zulassungsantrag für eine Genersatztherapie gegen erblich bedingten Muskelschwund (SMA) genehmigt.

Implenia stürzen ab

Im breiten Markt brechen Implenia nach einer Gewinnwarnung um 28 Prozent ein. Dass der neue CEO weiteren Wertberichtigungsbedarf im Segment International sehe, komme aufgrund der Probleme in der Vergangenheit nicht überraschend, heisst es am Markt unter anderem. Überraschend sei aber das Ausmass der Anpassungen.

Implenia sind damit aber nicht der schwächste Wert. Noch massiver, nämlich um 38 Prozent, stürzen Air Tech ab. Die Airopack Technology Group will ihre Bilanz mit einer Kapitalerhöhung und weiteren Massnahmen umfassend sanieren. Zudem tritt Quint Kelders als Konzernchef zurück.

Weitere auffällige Verlierer im sonst sonnigen Marktumfeld sind Aryzta (-9,6%) und Kuros (-7,8%). Und auch Leclanché (-5,5%) stehen unter Druck. Der finanziell angeschlagene Energiespeicherspezialist hat von der Übernahmekommission Post erhalten. Demnach muss der Mehrheitsaktionär Fefam im Zuge einer Umwandlung von Schulden in Aktienkapital den Minderheitsaktionären kein Übernahmeangebot machen.

