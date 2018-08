Im Verlauf des Vormittags zeigte die Tendenz allerdings etwas klarer nach oben, das Plus war aber von kurzer Dauer. Mittlerweile tritt der Markt wieder auf der Stelle.

Als weiterhin belastend stufen Marktteilnehmer die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China ein. Beide Seiten hatten diese am Wochenende mit neuen Kommentaren befeuert. Erst im weiteren Wochenverkauf wird die Bilanzsaison an Fahrt gewinnen. Hierzulande stehen allerdings erst ab Mittwoch dann wieder Bluechips auf dem Programm.

Der SMI steht gegen 11.40 Uhr bei 9151 Punkten 0,1 Prozent tiefer. Der 30 Aktien umfassende SLI ist um 0,1 Prozent tiefer bei 1496 Punkten, während der breite SPI praktisch unverändert bei 10'888 Punkten steht.

Schwächelnder Euro

Zum Wochenstart sorgt vor allem der Devisenmarkt für etwas erhöhte Aufmerksamkeit. Der Euro weist nämlich eine gewisse Schwäche auf und ist etwa gegenüber dem Franken kurzzeitig unter die Marke von 1,15 gerutscht. Das ist der tiefste Stand seit Juni.

Unter den Bluechips stechen am Vormittag insbesondere auf der Verliererseite die Papiere des Backwarenherstellers Aryzta mit Kursverlusten von zeitweise mehr als 18 Prozent auf ein Zehnjahrestief negativ hervor. Aktuell liegt das Minus bei 12,4 Prozent. Am Markt machen sich Teilnehmer laut Händlern Sorgen um eine mögliche Kapitalerhöhung bei dem Unternehmen. So hat die "Finanz und Wirtschaft" berichtet, der Konzern werde seinen Anteil an Picard nicht los. Hinzu kommen angesichts der anhaltenden Dürre steigende Rohstoffpreise. Eine besorgniserregende Mischung, heisst es von Marktteilnehmern.

Dagegen sehen die Kursverluste zwischen 1,4 und 0,2 Prozent von Sika, Kühne+Nagel und Mitgliedern der Finanzbranche wie CS, Swiss Re, Zurich und UBS eher harmlos aus. Im Fall der CS und der Swiss Re hatten Analysten zuvor ihre Kursziele gesenkt.

Dufry auf Erholungskurs

Deutlich im Plus präsentieren sich etwa die Aktien vom Reisedetailhändler Dufry, die um 1,9 Prozent steigen. Die Titel waren am Freitag nach einem gemischten Halbjahresbericht als einer der grössten Verlierer aus dem Handel gegangen. Es folgen ABB mit einem Plus von 1,8 Prozent, die in der vergangenen Handelswoche einer der schwächeren Werte waren.

Im Plus präsentieren sich auch die Vifor-Aktien (+0,4%). Sie setzen damit ihren seit Jahresbeginn anhaltenden Höhenflug weiter fort. Aktuell dürften die Aussagen von Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod stützen. Dieser hatte im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" das Wachstumspotenzial des Unternehmens bekräftigt.

Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche sind mehr oder weniger unverändert.

Gesuchte Titel von Unternehmen mit Zahlen

Deutliche Kursbewegungen sind zum Wochenstart aber vor allem im breiten Markt zu sehen. Investoren reagieren auf die Zahlen von Belimo (+6,6%) und die der Glarner Kantonalbank (+7,9%) sehr positiv.

Stärker abwärts geht es dagegen erneut für Asmallworld (-8,3%) und Dottikon (-2,9%).

(AWP/cash)