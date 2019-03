Mit Erleichterung reagieren die Investoren auf weitere Anzeichen einer Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Gebremst wird der Anstieg vor allem durch die Dividendenauszahlung beim Schwergewicht Novartis.

Genährt wird die positive Stimmung vor allem von den Fortschritten in den Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits der USA mit China. Insgesamt steht Investoren eine ereignisreiche Woche bevor, in der sowohl der Unternehmens- als auch der Konjunkturkalender gut gefüllt sind. Dabei dürften die Anleger Donnerstag entgegenfiebern, wenn die Europäische Zentralbank über ihre zukünftige Geldpolitik informiert. Dann könnte EZB-Chef Mario Draghi den Märkten neuen Schub geben. Die Händler spekulieren auf neue Geldspritzen für die Banken, um die Kreditvergabe anzuregen.

Der SMI notiert kurz vor Mitag um 0,1 Prozent tiefer mit 9405 Punkten. Zunächst ist der Leitindex bis 9439 Zähler gestiegen. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt derweil um 0,3 Prozent auf 1459 und der breite SPI gar um 0,5 Prozent auf 11'059 Stellen. Beim SMI, der ein reiner Preisindex ist, werden im Gegensatz zum SPI Dividendenzahlungen bei der Performance nicht berücksichtigt.

Novartis ex Dividende stark im Minus

Von den 30 Bluechips legen 27 zu. AMS und Swiss Re geben leicht nach. Novartis büssen 2,4 Prozent oder 2,22 Franken ein. Diese weisen allerdings nur optisch einen Verlust auf: Der Pharmakonzern schüttet am Montag eine Dividende von 2,85 Franken je Aktie aus.

Die beiden anderen Schwergewichte, der Lebensmittelmulti Nestlé (+0,3%) und der Pharmariese Roche (+0,2%), gewinnen Terrain. Gefragt ist mit den Aktien von Vifor (+2,1%) ein weiterer Gesundheitswert.

Auf Erholungskurs befinden sich die Aktien der Banken: Mit einem Kursplus von 1,0 Prozent knüpfen die Aktien von Julius Bär an ihren starken Lauf der Vorwoche (+8,2%) an. Die Privatbanken-Gruppe stockt ihre Beteiligung am mexikanischen Vermögensverwalter NSC Asesores auf 70 Prozent auf. Aber auch die Anteile der Credit Suisse (+0,9%) und die UBS (+0,6%) setzen den Aufwärtstrend fort.

Gefragte Zykliker

Auch bei Zyklikern wie Adecco, Kühne+Nagel, Schindler und SGS greifen Investoren zu, wie die Kursgewinne zwischen 1,4 und 0,8 Prozent zeigen. Die Uhrenhersteller Richemont und Swatch gewinnen beflügelt von den China-Hoffnungen weitere 0,6 und 1,8 Prozent.

Die Aktien von LafargeHolcim steigen um 0,9 Prozent. Der Zementkonzern wird am Donnerstag seine Zahlen für 2018 präsentieren.

Deutliche Bewegung gibt es zum Handelsstart dagegen im breiten Markt. Hier stehen Evolva (+10%) nach Nachrichten des Partners Cargill im Blick. Cargill hat die definitive Gründung des geplanten Joint Ventures Avansya mit dem niederländischen DSM-Konzern vermeldet. Die beiden Unternehmen können nun gemeinsam den Stevia-Süssstoff Eversweet produzieren.

Panalpina nach neuen Gerüchten im Hoch

Aber auch Panalpina (+3,5%) ziehen nach Berichten vom Wochenende an. Beim Speditions- und Logistikkonzern brodelt die Gerüchteküche weiter. Gemäss einem Artikel in der "Sonntagszeitung" soll Panalpina in Gesprächen sein mit DSV. Der Konkurrent aus Dänemark will die Basler übernehmen. Bestätigt wurden die Gespräche von Panalpina auf Anfrage von AWP allerdings nicht.

Nach einem guten Jahresbericht greifen die Anleger nach den Aktien von Kardex (+3,5%). Die Lagerlogistikfirma hat 2018 auf allen Ebenen zugelegt und will die Dividende erhöhen.

Gewinnmitnahmen drücken Orior (-0,5%) nach einem freundlichen Start ins Minus. Zur Rose (-3,9%) fallen gegen den Trend nach Abgängen im Verwaltungsrat zurück. Die Aktien von Lindt & Sprüngli steigen am Tag vor der Bilanzvorlage 1,2 Prozent.

(AWP)