Im Verlauf des Vormittags hat der Leitindex SMI seine Kursgewinne sukzessive ausgebaut und bewegt sich am Mittag auf Tageshöchstkursen. Händler sprechen von einer Stabilisierung, nachdem Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit an den vorangegangenen beiden Handelstagen die Stimmung eingetrübt hatten.

Zwar haben Investoren die Lage zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt auch weiterhin im Blick, allerdings wurde die generelle Gesprächsbereitschaft beider Seiten als Hoffnungsschimmer gewertet. Am Morgen war das Fixing des Dollar mit 6,9996 Yuan wieder nur sehr knapp unter der wichtigen 7er-Marke ausgefallen. Dennoch wird es als Zeichen gewertet, dass China nicht an einem Währungskrieg interessiert ist.

Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,9 Prozent auf 9636 Punkte hinzu. Er ist damit nur gute 4 Punkte unter Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,9 Prozent auf 1469 und der breite SPI um 0,9 Prozent auf 11'745 Zähler. Unter den 30 SLI-Titeln gewinnen alle bis auf Novartis hinzu.

Wie lange die Erholung anhält, müsse sich aber erst noch zeigen, schränken Marktakteure ein. Immerhin halte die Flucht in sichere Häfen an, was gerade für die Schweiz mit einem anhaltende Aufwertungsdruck für den Franken verbunden ist.

Novartis-Aktie grenzt anfängliche Verluste ein

Auf Unternehmensseite sorgt vor allem Novartis (-0,1%) für Gesprächsstoff. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor. Analysten erwarten zwar keine kommerziellen Auswirkungen dadurch, sehen aber einen Image-Schaden für den Konzern.

Die Gewinnerliste führen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen an. Dabei greifen Investoren sowohl bei eher defensiven Papieren wie Nestlé (+1,6%) zu als auch bei Zyklikern wie AMS, Temenos und SGS, die zwischen 1,7 und 1,3 Prozent gewinnen. Dier grössten Aufschläge sind bei Lonza (+2,0%) zu sehen.

Die Tatsache, dass sich die Spannungen zwischen China und den USA aktuell nicht weiter verschärft haben, stützt auch die Aktien von Swatch (+1,4%) und Richemont (+0,9%). Sie hatten zum Wochenstart deutlich Federn gelassen. Swatch erhalten durch einen positiven Analystenkommentar noch zusätzliche Unterstützung.

Die Aktien von Adecco (+1,3%), Vifor (+1,1%) und auch Zurich (+0,9%) werden ebenfalls gesucht. Alle drei Bluechips werden am morgigen Donnerstag über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.

Bankaktien hinken dem Markt hintennach

Derweil werden die Anteilsscheine der Swiss Re (+1,3%) durch gute Zahlen des Konkurrenten Munich Re gestützt. Der deutsche Rückversicherer hat nach einem starken Quartal seine Ziele bestätigt.

Anders sieht es bei den Banken aus. Hier sorgten Konkurrenten wie Unicredit und Commerzbank für lange Gesichter. Mit Kursgewinnen zwischen 0,1 und 0,4 Prozent hinken UBS, Julius Bär und CS denn auch dem Markt hinterher.

Mit einem Kursplus von 5,4 Prozent fallen im breiten Markt die Aktien der zuletzt arg gebeutelten Ascom auf. Veraison Capital, Luxempart und Loys Investment haben zusammen eine Aktionärsgruppe bei der Technologiefirma gebildet mit dem Ziel Ascom wieder auf Kurs zu bringen.

Unter den grössten Verlieren sind dagegen die Aktien von Schmolz+Bickenbach (-1,8%) zu finden. Nach der Gewinnwarnung waren die Zahlen des Stahlherstellers keine grosse Überraschung.

(AWP)