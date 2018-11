So hat Donald Trump den Tonfall im Handelsstreit mit China wieder verschärft. Die Märkte zeigten sich aber relativ gelassen, kommentiert das ein Börsianer. Es werde angenommen, dass der US-Präsident einmal mehr sein bewährtes Drehbuch anwendet, im Vorfeld eines Treffens die Rhetorik zu verstärken, um dann zu Beginn des Anlasses wieder versöhnlichere Töne anzustimmen.

Wenige Tage vor seinem erwarteten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping signalisierte Trump, wohl an der Erhöhung der Strafzölle gegen China festhalten zu wollen. Ebenfalls belastend wirkt die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Vortag nach einem Zwischenfall im Asowschen Meer das Kriegsrecht verhängt. Ausserdem lastet nach wie vor der Brexit auf der Stimmung. Das britische Parlament wird erst am 11. Dezember über die Vereinbarung mit der EU abstimmen.

Der SMI gibt bis Mittag um 0,6 Prozent nach auf 8882 Punkte. Der SLI verliert 0,7 Prozent auf 1377 Zähler und der breite SPI 0,5 Prozent auf 10'397 Zähler. Von den 30 SMI/SLI-Titeln befinden sich 26 im Minus.

Bankaktien unter Druck

Deutliche Abgaben verzeichnen die Banktitel. So sinken CS um 1,8, Julius Bär um 1,5 und UBS um 1,2 Prozent. Zuvor hatte Morgan Stanley für die beiden Schweizer Grossbanken das Kursziel und für die Credit Suisse auch das Rating gesenkt.

Zu Credit Suisse schreiben die Analysten von Morgan Stanley, dass sie zwar nach wie vor zuversichtlich seien, dass die Bank ihre Kostenziele erreicht. Bei den Erträgen jedoch sind sie pessimistischer als früher. Bei der UBS sehen die Spezialisten von Morgan Stanley Abwärtsrisiken bei den risikoreichen Anlagen sowie in möglichen Abflüssen von Kundengeldern.

Ebenfalls unter Druck sind die Valoren von Zyklikern wie Sika (-1,8%), Geberit (-1,4%), LafargeHolcim, Schindler und Adecco (je -1,2%).

Auch Novartis geben um 1,0 Prozent nach. Für Novartis ist es der Tag des Kapitalmarkts für Alcon. Bekanntlich plant der Pharmakonzern für die Sparte einen Spin-Off. Ab 2023 peilt die Gruppe für Alcon eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich an.

Nestlé halten sich im Plus

Die zwei anderen SMI-Schwergewichte Roche (-0,6%) und Nestlé (+0,3%) bewegen sich unterschiedlich. Neben Nestlé verzeichnen auch Swiss Re Kursgewinne (+0,7%). Die Deutsche Bank hat sowohl das Kursziel als auch das Rating des Rückversicherers erhöht. Die Empfehlung lautet jetzt auf "Buy" nach zuvor "Hold".

Deutlich verlieren die Technologietitel AMS (-2,2%) und Logitech (-1,8%). Damit folgen sie dem negativen Branchentrend an den europäischen Finanzmärkten. Anlass ist laut Händler die Furcht vor einer tiefer als erwarteten iPhone-Nachfrage - auch wegen der angedrohten höheren Strafzölle in den USA. Trump brachte auch Strafzölle auf iPhones und Computer ins Gespräch.

Im breiten Markt fallen Aryzta mit einem Plus von 3,3 Prozent auf. Die Titel haben bereits am Vortag nach positiven Zahlen einen kräftigen Kurssprung von 11 Prozent gemacht. Der Höhenflug hält an, nachdem mehrere Analysten eine weitere Kurserholung der Titel nicht mehr ausschliessen. Seit Jahresbeginn gab die Aktie um rund 80 Prozent nach.

Zu den Verlierern dagegen gehören Hochdorf (-2,9% auf 147,40 Franken). Die Credit Suisse hat zuvor das Kursziel von 155 Franken auf 120 Franken gesenkt. Ebenfalls unter Druck ist nach einer Kurszielsenkung Galenica (-2,6%). Der Titel notiert noch bei 47,92 Franken; die Bank Vontobel hat das Ziel von 56 auf 45 Franken gesenkt.

(AWP/cash)