Der SMI setzte am Mittwoch die Abwärtstendenz fort und notiert zum Börsenschluss mit 8554 Punkten um 0,9 Prozent tiefer. Aus Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Konflikts drehten die Anleger den Beteiligungspapieren den Rücken zu.

"Allgemein ist wohl davon auszugehen, dass ein ausgewachsener Handelskrieg – sofern noch deutlich mehr Massnahmen getroffen werden – für die meisten Firmen negativ ist, da dadurch die Verunsicherung in der Wirtschaft steigen wird und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums resultieren könnte", sagt Sven Bucher, Head of Research bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). "Ein Handelskrieg kennt eigentlich nur Verlierer", sagt ein Händler.

China kündigte am Mittwoch seinerseits Zölle auf US-Einfuhren an. Unter anderem sollen auf Autos und Flugzeuge Abgaben erhoben werden. Damit reagierte die Regierung in Peking auf neue US-Zölle. Börsianer verwiesen aber darauf, dass die Zölle bislang nicht in Kraft seien und sich beide Seiten die Tür für Verhandlungen offen hielten.

Vor diesem Hintergrund fanden die US-Konjunkturzahlen keine stärkere Beachtung. Vor allem der überraschend starke Zuwachs bei den Stellen in der US-Privatwirtschaft löste keine Zinsspekulationen aus.

Finanzwerte stark unter Druck

Bei den Bluechips standen Finanzwerte besonders unter Druck. Im Fokus standen die Aktien von Swiss Re, die um 3,9 Prozent einbrechen. Der japanische Softbank-Konzern dürfte sich mit höchstens 10 Prozent am Rückversicherer beteiligen. Die Aktien dafür müsste sich Softbank wohl am Markt beschaffen. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass Swiss Re eigene Aktien einfach verlagere, sagte Finanzchef John Dacey am Mittwoch. "Es stimmt, dass wir eine erhebliche Menge eigene Aktien halten. Aber wir werden - vereinfacht gesagt - nicht auf eine Weise handeln, die nachteilig für unsere Aktionäre ist", sagte er. Die Verhandlungen seien weiterhin in einem frühen Stadium und es gebe keine Gewissheit, ob es zu einem Einstieg von Softbank oder einer strategischen Partnerschaft komme, hiess es weiter.

Medienberichten zufolge stand im Raum, dass Softbank rund ein Viertel der Swiss-Re-Anteile für fast zehn Milliarden Dollar übernimmt. "Damit nimmt Swiss Re den Börsengerüchten den Wind aus den Segeln, die von einer Beteiligung von bis zu 25 Prozent ausgingen", kommentiert ZKB-Analyst Georg Marti.

Die Grossbanken Credit Suisse und UBS sacken um rund 2 Prozent ab und der Vermögensverwalter Julius Bär verliert 1,5 Prozent an Wert. Die Aktien von Zurich Insurance ermässigen sich am Tag der Generalversammlung um 0,1 Prozent.

Die Aktien der meisten zyklischen Firmen büssen Terrain ein. Lafarge-Holcim sinken um 0,8 Prozent. Der langjährige Holcim-Chef und grösste Aktionär Thomas Schmidheiny zieht sich nach Firmenangaben mit der nächsten Generalversammlung am 8. Mai aus dem Verwaltungsrat zurück. An der Strategie des Unternehmens ändere das nichts, sagte ein Sprecher. Die Papiere des Elektrotechnikkonzerns ABB geben (ex Dividende) 5,3 Prozent nach, die des Bauchemiespezialisten Sika verlieren 1,8 Prozent.

Schwergewichte halten sich besser

Die Marktschwergewichte schlugen sich besser als der Markt. Der Roche-Bon gibt um 0,7 Prozent nach, die Aktie von Nestlé verliert 0,2 Prozent. Novartis können sogar leicht Prozent zulegen.

Einziger Gewinner neben Novartis bei den Bluechips sind Swisscom mit plus 0,1 Prozent. Der Telekommunikationskonzern bestätigte auf der Generalversammlung die Prognose für 2018 von einem Nettoumsatz von rund 11,6 Milliarden und einem Betriebsgewinn (Ebitda) von rund 4,2 Milliarden Franken.

Am breiten Markt sacken die Aktien von Meyer Burger um 7,2 Prozent ab. Händler sagen, der Solarzulieferer könnte eine der Firmen sein, die unter dem drohenden Handelskrieg der USA mit China leiden, da viele der Kunden aus Asien stammten.

Die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB) legen 11,5 Prozent auf das neue Rekordhoch von 8700 Franken zu. Händler rätseln weiter über die Gründe des Kursanstiegs.

(Reuters)