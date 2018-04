Der SMI sinkt um 0,8 Prozent auf 8671 Zähler, der Leitindex verliert damit diese Woche genau diese 0,8 Prozent. Die Anleger wagten sich laut Händler nicht aus der Deckung, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Handelskrieg komme, am Markt als eher gering eingeschätzt werde. "Aber das Hin und Her hat genügt, dass sich die Anleger zurückgezogen haben", sagt ein Händler. Am Donnerstag hatten noch Spekulationen auf eine Beilegung des Streits den Börsen kräftig Auftrieb verliehen.

US-Präsident Donald Trump will das Volumen der Zölle auf chinesische Importwaren auf 150 von 50 Milliarden Dollar verdreifachen. Die Regierung in Peking betonte, sie werde nicht zögern, zu reagieren. Dadurch wurden die US-Arbeitsmarktdaten etwas in den Hintergrund gedrängt. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag mit 103'000 halb so hoch wie vorhergesagt.

Händler sagen, die ständigen Verbalattacken von Donald Trump machten die Anleger zwar nervös, die Credit Suisse hält einen Handelskrieg aber nach wie vor für unwahrscheinlich. Die Anlagestrategen von Lombard Odier Investment Managers sind der Ansicht, dass der US-Präsident beweisen wolle, dass er es ernst meine. Letztlich dürften die Ergebnisse dann jedoch viel versöhnlicher sein als die Ursprungsforderungen.

Dividendenabgänge zum Teil aufgeholt

Die Mehrheit der Standardwerte gab nach. Die ex Dividende gehandelten Papiere von Geberit, Swisscom und Zurich Insurance sowie Sulzer holten einen Teil der Ausschüttung auf. "Die Wetten, dass die Aktien die Dividendenzahlung schon am Tag der Ausschüttung teilweise aufholen, geht bisher meist auf", sagt ein Händler.

Die Verluste halten sich bei den Bluechips meist in Grenzen. Die Anteile der Credit Suisse führen die Verlierer mit minus 1,5 Prozent an gefolgt von den Aktien des Bauchemieherstellers Sika und von ABB mit minus 1,4 Prozent. Der Elektrotechnikkonzern investiert 100 Millionen Euro in ein neues Entwicklungs- und Ausbildungszentrum in Österreich.

Die Genussscheine von Roche sinken um 0,6 Prozent. Roche schliesst die im Februar angekündigte und 1,9 Milliarden Dollar teure Übernahme von Flatiron Health ab.

Die Aktien von Nestlé steigen um 0,5 Prozent. Der Machtkampf zwischen dem Lebensmittelriesen und europäischen Detaillhändlern wirkte sich nicht auf den Kurs aus. Gemäss Medienberichten boykottieren die deutsche Edeka und die Schweizer Coop-Gruppe weitere Nestlé-Produkte. Nach Angaben von Coop dauern Verhandlungen zwischen der europäischen Einkaufsgemeinschaft Agecore und Nestlé an.

Festere Kurse verzeichnen noch die Aktien der Versicherer Swiss Life und Swiss Re mit plus 0,6 und 0,1 Prozent sowie die des Aromaherstellers Givaudan mit 0,5 Prozent.

Dufry punktet mit Dividendenversprechen

Am breiten Markt legen die Aktien von Dufry 3,1 Prozent zu. Die Reisedetailhandelsfirma will eine höher als erwartete Dividende von 3,75 Franken zahlen und eigene Aktien für 400 Millionen Franken zurückkaufen. Kepler Cheuvreux erhöhte das Kursziel und bestätigte die Kaufempfehlung.

Die Aktien des Flughafen Zürich fallen um 5,6 Prozent. UBS stufte den Flughafen auf "Neutral" von "Buy" herab.

Gurit steigen um 2,1 Prozent. Die Firma hat von einem Windturbinenhersteller einen Dreijahresvertrag zur Lieferung von Balsaholz über insgesamt 64 Millionen Franken erhalten.

Die Aktien von Temenos sinken um 0,1 Prozent. Fidessa hat die Abstimmung über das Übernahmeangebot von Temenos auf den 27. April verschoben. Für die britische Firma liegen zwei Alternative Kaufofferten auf dem Tisch.

(Reuters/cash)