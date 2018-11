Der SMI schliesst 0,4 Prozent schwächer bei 8898 Zählern. Am Montag war er noch um 1 Prozent gestiegen. Trump sagte dem "Wall Street Journal", er gehe davon aus, dass die bereits bestehenden Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent von bisher 10 Prozent erhöht werden. Er will sich diese Woche am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. "Die Hoffnungen, die sich im Hinblick auf das G-20-Treffen aufgebaut haben, haben sich etwas abgeschwächt", sagt ein Händler.

Für Nervosität sorgt zudem weiterhin der Brexit. Trump äusserte sich kritisch zur vorläufigen Vereinbarung der EU und Grossbritanniens über das Ausscheiden des Landes aus der Staatengemeinschaft. Analysten halten es für zunehmend unwahrscheinlich, dass Premierministerin Theresa May den Vertrag durch das britische Parlament bringt.

Allerdings solle man den Kursrückgang am Dienstag auch nicht überbewerten, sagt der Händler. Die Anleger hätten am Vortag etwas zu euphorisch auf die Entspannungssignale der italienischen Regierung im Haushaltsstreit mit der EU reagiert. "Das stand ja auch nicht auf soliden Beinen."

Rot herrscht vor

Die Bluechips schliessen mehrheitlich im Minus. Ganz oben auf den Verkaufszetteln standen die am Montag noch am stärksten gefragten Werte: Banken und konjunkturzyklische Unternehmen. Die Aktien der Bauchemiefirma Sika sinken um 2,3 Prozent, jene der Credit Suisse um 1,5 Prozent. Morgan Stanley hat die Empfehlung für die Bank auf "Equal-Weight" von "Overweight" gesenkt. Die Anteile von UBS und Julius Bär geben 0,6 beziehungsweise 0,9 Prozent nach.

Das Sanitärtechnikunternehmen Geberit verliert 0,9 Prozent. Credit Suisse stuft Geberit neu mit "Neutral" statt "Outperform" ein. Die Anteile des Zementkonzerns LafargeHolcim sinken am Tag vor einer Investorenveranstaltung um 1,3 Prozent.

Gebremst wurde der SMI-Rückgang von Indexschwergewicht Nestlé. Die Titel des als krisensicher geltenden Lebensmittelkonzerns schliessen knapp im Plus. Gefragt waren auch die Aktien des Rückversicherers Swiss Re, die nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank 0,8 Prozent anziehen.

Pharmaschwergewichte lasten auf dem SMI

Die beiden ebenfalls als eher defensive Anlage geltenden Pharmariesen Novartis und Roche dagegen belasteten mit 0,5 beziehungsweise 0,3 Prozent Kursminus den SMI merklich. Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Augenheilsparte Alcon stellte ihren künftigen Aktionären ab 2020 regelmässige Dividendenzahlungen in bar in Aussicht und will rentabler werden.

Am breiten Markt ermässigen sich die Aktien des Apothekenbetreibers Galenica um 3,4 Prozent auf 47,56 Franken. Die Bank Vontobel hat das Kursziel auf 45 von 56 Franken gesenkt.

(Reuters)