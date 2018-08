Der jüngste Kursrückgang wird laut Händlern als günstige Einstiegsmöglichkeit wahrgenommen. Die Umsätze hielten sich aber in Grenzen. "Die Ferien sind vorbei. Aber die Marktteilnehmer müssen sich erst ein Bild machen", sagt in Händler.

Der SMI steigt bis Handelsschluss um 0,6 Prozent auf 9060 Punkte und etablierte sich damit wieder deutlich über der psychologisch und charttechnisch wichtigen Marke von 9000 Punkten.

Sollte sich die Lage wirklich entspannen, präsentierten sich die Aussichten über die weitere Entwicklung positiv, heisst es am Markt. "Für das weitere 3. Quartal schätzen wir das europäische Wachstum und die fundamentalen Bonitätskennzahlen europäischer Banken zuversichtlich ein", kommentieren die Analysten der Credit Suisse. Es sei aber möglich, dass die Marktstimmung von der Entwicklung in der Türkei, Handelsspannungen, dem Brexit und den Haushaltsverhandlungen in Italien belastet werde.

Kurzfristig dämpfen die am Freitag in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming stattfindende Konferenz der weltweit wichtigsten Notenbanker und die für Mittwoch erwartete Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank aber den Risikoappetit der Anleger ein wenig.

Wenig Impulse für den Markt

Impulse waren zum Wochenstart dünn gesät. Wichtige Konjunkturdaten fehlten und in den kommenden Tagen legten nur noch Firmen kleinere Firmen Ergebnisse vor, heisst es.

Angeführt werden die mehrheitlich festeren Bluechips von Aktien zyklischer Firmen: Die Titel der Luxusgüterkonzerne Swatch und Richemont, der Sanitärtechnikfirma Geberit, des Elektrokonzerns ABB und des Personalvermittlers Adecco gewinnen zwischen 1,0 und 1,2 Prozent.

Leichter sind die Aktien des Telekomtitels Swisscom, der Versicherer Swiss Life ist unverändert. Bei den Bankaktien sind UBS 0,6 Prozent fester und Credit Suisse um 0,7 Prozent. Julius Bär steigen gar um 1,4 Prozent und stehen damit an der Spitze der SMI-Werte.

Die Papiere der Marktschwergewichte Nestlé und Novartis rücken ein halbes und der Genussschein von Roche 0,9 Prozent vor. Das Lungenkrebsmedikament Alecensa des Pharmakonzerns ist in China zugelassen worden. Die China National Drug Administration (CNDA) gab das Mittel als Monotherapie für Patienten frei, die an sogenanntem ALK-positiven nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) leiden.

Die Aktien von Basilea verlieren 4,1 Prozent. Der Pharmawert steht seit der Bekanntgabe des Halbjahresberichts in der vergangenen Woche unter Druck.

Meyer Burger: Rebound nach Kurssturz

Am breiten Markt fallen einmal mehr Meyer Burger auf. Nach einem weiteren Kurssturz drehten die Titel des Solarindustriezulieferers nach oben und notieren 8,5 Prozent im Plus. Händler sagen, Deckungskäufe hätten den Kurs angetrieben. Die Firma hatte die Aktionäre in der vergangenen Woche mit einem unerwartet starken Rückgang beim Auftragseingang enttäuscht, was die Aktie einbrechen liess. Grossaktionär Petr Kondrashev fordert nach einem Bericht der "SonntagsZeitung" den Rücktritt von Präsident Alexander Vogel und Finanzchef Michel Hirschi wegen Missmanagement und verlorener Glaubwürdigkeit. "Inzwischen ist so viel Negatives im Kurs eingearbeitet, dass man durchaus auf eine Erholung wetten könnte", sagt ein Händler und betont zugleich, dass ein Kauf mit beträchtlichen Risiken verbunden sei.

Bei den Aktien von Maschinen- und Anlagenbauern, die in den vergangenen Wochen unter Gewinnmitnahmen gelitten hätten, setzten sich ebenfalls Käufe durch. "Wir haben etwas Luft abgelassen. Es ist Zeit, wieder die andere Seite zu versuchen", sagt ein Händler. Die Aktien von Autoneum, Georg Fischer, Oerlikon und Schindler gewinnen 1 Prozent und mehr.

Auch Technologietitel, die jüngst im Fahrwasser der Kurskonsolidierung an der US-Börse Nasdaq Terrain eingebüsst haben, machen die Einbussen teilweise wett.

(Reuters/cash)