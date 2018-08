Nach den Verlusten von Freitag und Montag im Zusammenhang mit der steigenden Nervosität wegen der Türkei-Krise zeigt sich der Leitindex SMI damit weiter stabilisiert, für neue Kursgewinn fehlen aber die Impulse. Das Thema Türkei beschäftigt die Marktteilnehmer mit der Ausweitung der Zollmassnahmen durch die USA und der Ankündigung von Gegenmassnahmen zwar weiterhin, scheint für den Moment aber den ersten Schrecken etwas verloren zu haben.

Ob die Risikofreude bald zurückkehrt und sich der bisher negativ verlaufene August noch zum Positiven wenden kann, ist derzeit noch offen. Die noch laufende Berichtssaison bereitet zwar mehrheitlich Freude, im Hinterkopf bleiben aber auch die verschiedenen Konfliktherde präsent, die den freien Welthandel gefährden oder zumindest einschränken. Am Nachmittag stehen in den USA zahlreiche Konjunkturdaten an, die den Märkten neue Impulse verleihen könnten, so etwa Angaben zur Industrie-Produktion, zur Produktivität, zu den Lagerbeständen oder zur Kapazitätsauslastung.

Der SMI steht am Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 9001 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI büsst 0,1 Prozent auf 1471 Punkte ein und der breite SPI 0,1 Prozent auf 10'737 Punkte. Von den 30 grössten Titeln notieren gut die Hälfte im Minus.

Sonova in Sippenhaft

Sonova (-1,0%) werden als grösster Verlierer von eher durchzogenen Zahlen des Konkurrenten William Demant etwas gebremst. Dahinter büssen Richemont (-0,8%) sowie Vifor und Lonza (je -0,7%) am meisten an Terrain ein. Credit Suisse (-0,5% und UBS (-0,2%) haben nach einem freundlichen Start ins Minus gedreht, während Julius Bär (+0,1%) die Gewinne zumindest eingebüsst haben.

Geberit (-0,3%) fallen am Berichtstag im Mittelfeld kaum auf. Die Aktien standen am Vortag nach gewohnt soliden Zahlen etwas unter Druck, belastet insbesondere von einem verhaltenen Ausblick. Im Anschluss daran hat die Bank Vontobel das Kursziel leicht gesenkt, die Empfehlung "Buy" aber bestätigt.

Grösste Gewinner sind derzeit Logitech mit einem Plus von 1,0 Prozent, gefolgt von Clariant (+0,7%). Partners Group und Swiss Life (je +0,3%) folgen mit einem bereits recht moderaten Anstieg auf den folgenden Plätzen. Swiss Life standen am Vortag im Anschluss an die Halbjahreszahlen unter Abgabedruck, von dem sie sich erst gegen Handelsende etwas lösen konnten. Für Händler sind die aktuellen Gewinne Ausdruck einer verspäteten positiven Reaktion auf die ausgezeichneten Halbjahreszahlen vom Vortag. Sie gehen auch davon aus, dass das Papier bei der nächsten kräftigen Markterholung ein neues Jahreshoch erreichen könnte.

Uneinheitlich zeigen sich die Schwergewichte, von denen Novartis (-0,4%) nachgeben, Roche und Nestlé (je +0,1%) moderat zulegen.

Kudelski nach schwachen Zahlen im Verkauf

Im breiten Markt fallen Kudelski nach schwachen Zahlen mit einem Minus von 3,6 Prozent klar zurück. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Semester haben nicht überzeugt. Der Umsatz lag um 15 Prozent unter dem AWP-Konsens und der Verlust fiel um über ein Drittel höher aus als prognostiziert. Für die meisten Analysten sind die Resultate durchs Band eine Enttäuschung, obwohl wegen der laufenden Restrukturierung schlechte Zahlen erwartet wurden.

Ebenfalls jeweils nach Zahlen ziehen Zur Rose (+3,3%) stark und St. Galler KB (+0,6%) moderat an, wogegen VZ Holding (-5,4%) an Wert einbüssen. BFW sind dagegen noch nicht gehandelt.

Tornos (+4,6%) setzen als Titel mit der bisher besten Jahresperformance im SPI (mehr als +85%) den positiven Trend vom Vortag im Anschluss an starke Zahlen fort.

(AWP/cash)