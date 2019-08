Die Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump und eine Reihe schwacher Konjunkturzahlen aus Europa verstärken laut Händlern die Konjunktursorgen. Viele Investoren flüchten daher in sichere Häfen.

So sind die Renditen der Bundesanleihen weiter auf dem Rückzug. Der Goldpreis steigt, und auch der Franken setzt den Anstieg fort. Der Euro-Franken-Kurs fällt dabei klar unter die Marke von 1,09 auf zuletzt 1,0873 Franken. Noch verlaufe der Rückzug aus den Aktien geordnet, sagt ein Händler. Doch die Anleger seien merklich nervöser, wie auch aus dem Volatilitätsindex der Börse hervorgeht. Das Angstbarometer VSMI steigt um 9,3 Prozent. "Das ist keine Panik, aber eine ordentliche Verkaufswelle", meint ein Marktbeobachter.

Der SMI sackt bis 11Uhr um 2,0 Prozent ab auf 9607 Zähler und erreicht damit den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 2,4 Prozent auf 1462 Punkte und der breite SPI um 2,0 Prozent auf 11'700 Zähler. Sämtliche 30 SLI-Titel notieren im Minus.

Händler verweisen auf die schwachen ISM-Einkaufsmanagerindizes für den Juli aus dem europäischen Dienstleistungssektor, die sich eingetrübt haben. Die Pendants aus dem Produktionsgewerbe hatten zuletzt ebenfalls enttäuscht. Zudem hat sich die Anlegerstimmung in der Eurozone im August weiter verschlechtert. Der Punkt sei längst erreicht, an dem der Konflikt der Weltwirtschaft grossen Schaden zufüge, heisst es am Markt. Am Nachmittag werden auch in den USA die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht.

Luxusgüter- und Tech-Aktien sacken ab

Einmal mehr, wenn China- und Konjunktursorgen die Runde machen, stehen vor allem die Luxusgütertitel Richemont (-5,1%) und Swatch (-4,6%) sowie der Chiphersteller AMS (-5,1%) unter Druck. Auch der Softwarehersteller Temenos (-4,3%) und der Computerzubehörhersteller Logitech (-4,3%) werden arg gebeutelt.

Bei Aktien, die gut gelaufen seien, komme es verstärkt zu Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. So reihen sich auch die Anteile des Pharmazulieferers Lonza (-3,9%) und Vifor (-4,1%) vorne bei den Verlierern ein.

Bei den zyklischen Titeln fallen LafargeHolcim (-3,4%), ABB (-2,8%), Adecco (-2,8%), Geberit (-2,6%) und Sika (-2,2%) mit grösseren Einbussen auf.

Vergleichsweise gut schlagen sich die als defensiv eingestuften Telekomwerte von Swisscom (-0,6%). Die Pharmatitel Roche (-1,5%) und Novartis (-1,5%), der Lebensmitteltitel Nestlé (-1,6%) bleiben aber von Gewinnmitnahmen nicht verschont. Roche ist mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq einen wichtigen Schritt voran gekommen. In der IMvigor130-Studie seien die gesteckten Ziele erreicht worden.

Angst vor Negativzinsen lastet auf Bankaktien

Sinkende Renditen und die Angst vor einer Ausweitung der Negativzinsen mit all den negativen Folgen für die Ertragsaussichten machen den Bankaktien zu schaffen: Credit Suisse fallen um 2,6 Prozent, Julius Bär 2,6 Prozent und UBS um 1,8 Prozent.

Heftige Abschläge verzeichnen die am breiten Markt gehandelten Ascom-Aktien mit einem Abschlag von 12,2 Prozent. Nach einem enttäuschenden 1. Halbjahr verlässt CEO Holger Cordes das Unternehmen.

Eine vorsichtige Geschäftsprognose machen den Aktien von Interroll (-6,8%) und Belimo (-5,1%) nach einem guten Halbjahr zu schaffen.

Deckungskäufe verhelfen den Aktien von Schmolz+Bickenbach (+5,0%) zu einer leichten Erholung. Die Aktien des Stahlkochers haben nach einer Gewinnwarnung in den vergangenen Wochen massiv Terrain eingebüsst.

Einen weiterhin volatilen Verlauf weisen Asmallworld (+7,0%) auf. Der Titel des sozialen Netzwerks für Reiche stand in den vergangenen Monaten stark unter Druck und hat seit Jahresanfang rund zwei Fünftel des Werts verloren.

(AWP)