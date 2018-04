"Zum Handelsstreit der USA mit China kommt nun noch die Angst vor einer Eskalation des Kriegs in Syrien", sagt ein Börsianer. "Das ist wahrlich keine Kombination, die den Appetit auf Risikopapiere anheizt", sagt ein Marktteilnehmer. Der SMI sinkt bis Börsenschluss um 0,5 Prozent auf 8708 Punkte.

Angesichts der politischen Spannungen traten die US-Inflationszahlen in den Hintergrund. Und auch das Protokoll der März-Sitzung des Offenmarktausschusses der amerikanischen Notenbank nach Börsenschluss in Europa dürfte kaum die übliche Aufmerksamkeit erhalten, heisst es am Markt.

Erneut unter die Räder kam Sulzer. Der Akteinkurs fällt um weitere 8,5 Prozent und der Industriekonzern hat seit Wochenanfang bereits mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Händler machten dafür die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Sanktionen gegen den russischen Oligarchen und Sulzer-Mehrheitsaktionär Viktor Vekselberg verantwortlich. Die Sanktionen verschrecken auch die Grossbanken. Händlern zufolge stellten die UBS und die Credit Suisse den Handel mit Sulzer-Aktien ein. Zudem nimmt der Indexanbieter MSCI Sulzer auf den Prüfstand und droht mit einem Ausschluss aus ihren Börsenbarometern, sollten die Sanktionen aufrechterhalten werden. "Sollte dies geschehen, können wir uns auf Verkäufe gefasst machen", sagt ein Händler.

Die Anteile von Oerlikon büssen 5,2 Prozent ein, die von Schmolz+Bickenbach hingegen steigen nach den jüngsten Einbussen um 1,2 Prozent. An beiden Unternehmen ist Vekselberg ebenfalls massgeblich beteiligt.

Barry Callebaut sacken nach Halbjahreszahlen ab

Die Titel von Barry Callebaut sacken 8,4 Prozent ab. Zwar steigerte der Schokoladehersteller den Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr um mehr als ein Drittel und bestätigte seine Finanzziele. Im zweiten Halbjahr könnte sich das Wachstum der Verkaufsmenge aber verlangsamen, warnte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique. "Bei dieser hohen Bewertung ist es äusserst schwierig, einen gewissen Aufwärtsspielraum für die Barry-Callebaut-Aktien zu erkennen", erklärt Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy.

Bei den Bluechips überwiegen die Verlierer. Den stärksten Kursabschlag verbuchen Lonza und Sika mit jeweils 2 Prozent Minus. Die Bauchemiefirma veröffentlicht kommende Woche den Quartalsabschluss. Die Anteile von Julius Bär sinken am Tag der Generalversammlung um 1,2 Prozent. Auch die Anteile von Adecco, Credit Suisse und Swiss Re fallen um 1 Prozent und mehr.

Die beiden einzigen Kursgewinner unter den Standardwerten sind der Duft- und Aromenhersteller Givaudan und der Versicherer Zurich.

Die Aktien der Bankensoftware-Firma Temenos profitieren von einem Auftrag der skandinavischen Telia Finance und steigen um 0,4 Prozent.

(Reuters)