Nachdem der Leitindex SMI schon leichter in den Handel gestartet war, bewegte er sich im Laufe des Vormittags mehr oder weniger seitwärts. Händler sprechen von einem volumenarmen Handel.

Hier könnte sich eine gewisse Zurückhaltung vor den anstehenden wichtigem Ereignissen bemerkbar machen. So werden sich erst am morgigen Samstag US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping treffen, um über den zuletzt verschärften Handelsstreit zwischen den beiden Volkswirtschaften zu reden. Da wage sich im Vorfeld kein Investor so recht aus der Deckung, kommentiert ein Händler. Speziell für den Schweizer Markt steht mit dem Handelsschluss am heutigen Freitag aber auch noch das Ende der Börsenäquivalenz an, denn am Sonntag läuft die befristete Anerkennung aus, die die EU der Schweiz gewährt hatte. Nach Ansicht eines Händlers könnte das ab Montag für etwas höhere Volumina am Schweizer Markt sorgen.

Der SMI verliert gegen 11.30 Uhr 0,4 Prozent auf 9824 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 0,2 Prozent auf 1509 Punkte und der breite SPI um 0,2 Prozent auf 11'893 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien fallen 18 zurück, 11 steigen und Givaudan sind unverändert.

Klar positive Halbjahresbilanz

Wie es von Händlerseite heisst, kann im weiteren Handelsverlauf aber durchaus noch etwas Zug in das Börsengeschehen kommen. Immerhin beende der heutige Handelstag das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr. Für den SMI fällt die Bilanz im bisherigen Jahresverlauf klar positiv aus. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex mehr als 16 Prozent hinzugewonnen. Davon hat er gute 3 Prozent im zweiten Quartal geschafft.

Dass der Markt aktuell tiefer steht, ist vor allem den drei Schwergewichten geschuldet. So fallen Roche, Novartis und Nestlé zwischen 0,6 und 0,3 Prozent zurück. Schon am Vortag hatten sie einen eher schwachen Stand bei den Anlegern gehabt.

Deutlicher fallen die Begründungen bei SGS, CS und UBS aus. Der Warenprüfkonzern SGS (-2,2%) führt die Verliererliste an, nachdem sich mit Goldman Sachs und Bank of America Merrill Lynch gleich zwei namhafte Investmenthäuser negativ zu den Titel geäussert haben.

Die Aktien der beiden Grossbanken CS (-0,8%) und UBS (-0,4%) gehören nach einem zunächst noch freundlichen Start mittlerweile ebenfalls zu den grössten Verlieren. Die US-Töchter beider Institute, wie auch alle weiteren getesteten Institute, haben zwar den zweiten Teil des US-Belastungsstresstests grosser Geldhäuser bestanden, die CS aber nur mit Auflagen.

AMS weiter nordwärts

Auf der Gewinnerseite sind dagegen erneut die Aktien vom Halbleiterhersteller AMS (+2,6%) zu finden, die damit ihren guten Lauf der letzten Tage fortsetzen. Von der freundlichen Stimmung der Branche gegenüber profitieren auch Logitech (+0,9%) und Temenos (+0,2%). Auch im breiten Markt greifen Investoren bei Technologiewerten zu, wie die Kursgewinne bei VAT (+2,5%), Kudelski (+2,0%) und U-blox (+0,8%) zeigen.

Marktteilnehmer verweisen auf den wieder stärkeren US-Halbleiterindex Sox, der damit eine gute Vorgabe liefere. Im Fall von VAT kommt allerdings noch das Ende der Kurzarbeit am Standort Haag hinzu, das freundlich aufgenommen wird.

Auch die Aktien von Partners Group (+0,9%) und Julius Bär (+0,4%) können anders als die Grossbanken Anleger für sich gewinnen. Im Fall von Julius Bär wird das Kursplus mit einer Hochstufung durch Macquarie erklärt.

Während die beiden grossen Pharmas Kursabgaben verzeichnen, stehen im breiten Markt Biotechs wie Kuros, Idorsia, Addex und Polyphor ganz oben auf den Einkaufslisten. Sie verteuern sich um 3,9 bis 13 Prozent.

(AWP)