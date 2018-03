Nach anfänglichen Kursgewinnen setzte der SMI zu einer Kehrtwende an und notiert zum Schluss um 0,7 Prozent tiefer auf 8509 Zählern. Im Handelsverlauf hatte der Standardwerte-Index bei 8501 Punkten ein Jahrestief markiert. Bereits in der Vorwoche hatten Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China den SMI um rund 3,5 Prozent gedrückt.

Die Experten der Thurgauer Kantonalbank erklären, die Sorge vor einem Handelskonflikt drücke auf die Stimmung. Zudem fürchteten Investoren, dass der Streit zwischen dem Westen und Russland nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal eskaliere. Die USA und 14 EU-Staaten wiesen am Montag in einer offenkundig abgestimmten Aktion zahlreiche russische Bürger aus. Die Regierung in Moskau will mit Gegenmassnahmen reagieren.

Die im letzten Moment erfolgte Absage des Börsengangs von Gategroup werten Händler als zusätzlichen Hinweis auf die Risikoscheu der Anleger. Der als "Angst-Barometer" geltende Volatilitätsindex für die Schweizer Aktien legt um 3,3 Prozent zu.

CS-Aktie auf Tauchgang

Die stärksten Verluste verbuchen die Credit-Suisse-Aktien. Die Bank verliert 1,9 Prozent. Ihre Konkurrentin UBS schneidet mit einem Minus von 0,4 Prozent besser ab. Ebenfalls auf den Verkaufszetteln standen die Titel der Feinchemiefirma Lonza, des Bauchemieunternehmens Sika und des Telekomkonzerns Swisscom. ABB werden 1,1 Prozent tiefer bewertet.

Bei den Pharmawerten sinken Novartis um 1,2 Prozent. Beim Rivalen Roche gibts ein Minus von lediglich 0,7 Prozent. Roche wartete mit Produktnachrichten auf: Der Wirkstoff Tecentriq erreichte demnach in einer Phase-III-Studie eines der beiden Hauptziele.

Aus dem Rahmen fallen die Zurich-Aktien. Doch Händler können sich vorerst keinen Reim auf das Plus von 3,7 Prozent machen. Auch der Uhrenkonzern Swatch rückt um 0,6 Prozent vor.

Alpiq nach Spartenverkauf gesucht

Bei den Nebenwerten steigen die Aktien des Stromkonzerns Alpiq um 6,3 Prozent. Alpiq verkauft die Gebäudetechniksparte und die deutsche Anlagetechnik-Tochter Kraftanlagen Gruppe für insgesamt 850 Millionen Franken an die französische Bouygues Construction. Damit könne das Unternehmen die Verschuldung massiv abbauen, erklärt ZKB-Analyst Sven Bucher.

Die Aktien der Pharmafirma Newron klettern um 8,1 Prozent. Der Broker Jefferies erklärte, die im weiteren Jahresverlauf anstehende Veröffentlichung von Studiendaten zum Medikement Sarizotan zur Behandlung einer seltenen Krankheit könnte Newron Schub geben. Jefferies bekräftigte die Empfehlung "Kaufen".

Dagegen sinken Cosmo-Aktien um 3,3 Prozent. Die Pharmafirma verbuchte 2017 einen Verlust von 32,5 Millionen Euro und erwartet für 2018 einen operativen Fehlbetrag von rund 40 Millionen Euro. Auch die Technologiefirma Comet und der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst gehen tiefer aus dem Handel.

(Reuters)