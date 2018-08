Zudem trübten der amerikanisch-chinesische Handelsstreit und die Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Stimmung der Anleger. "Es gibt einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren, die die Investoren vorsichtig stimmen", sagt ein Börsianer.

Der SMI sinkt um 0,3 Prozent auf 9176 Punkte. Am Dienstag hatte der Leitindex auf dem höchsten Stand seit einem halben Jahr geschlossen.

Seit Dienstag sind US-Sanktionen in Kraft. Dem Iran ist es nun unter anderem verboten, US-Dollar zu kaufen und mit Gold, Metallen, Kohle und Industrie-Software zu handeln. Zudem warnte US-Präsident Donald Trump Firmen vor Verstössen gegen die neuen Strafmassnahmen. Die Öllieferungen aus dem Iran sollen ab November versiegen. Im Handelsstreit ging der Schlagabtausch "Wie du mir, so ich dir" in eine weitere Runde. Beide Seiten kündigten neue Zölle an.

Pharmawerte nach Trump-Ankündigung unter Druck

Der grösste Belastungsfaktor für den SMI waren die beiden Pharmaschwergewichte. Händler verwiesen darauf, dass US-Präsident Trump in der Nacht auf Mittwoch angekündigt hat, dass die Administration in der kommenden Woche eine Mitteilung über die geplante Reduktion der Medikamentenpreise machen werde. "Das hat die Anlegern die Lust auf Pharmatitel verdorben", sagt ein Händler. Die Novartis-Aktien verlieren 0,2 Prozent und die Genussscheine von Roche 1,1 Prozent.

Die Aktien von Vifor Pharma sinken um 3,7 Prozent. Die Pharmafirma habe im ersten Halbjahr zwar die Erwartungen bezüglich Umsatz und Gewinn übertroffen, sich allerdings verhalten zur weiteren Entwicklung geäussert, sagt ein Händler. "Da waren auch viele Gewinnmitnahmen mit dabei. Der Kurs ist im laufenden Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen."

Tiefere Kurse verbuchen bei den Standardwerten auch die Banken Credit Suisse, UBS und Julius Bär sowie die Versicherer Swiss Re und Zurich. Zurich will am Donnerstag die Halbjahresbilanz vorlegen. Analysten erwarten 14 Prozent mehr Gewinn.

Etwas höher tendieren die Anteile der zyklischen Firmen ABB, Richemont und SGS. Die Titel des Personaldienstleisters Adecco sind am Tag vor dem Quartalsbericht um 1,1 Prozent höher. Analysten erwarten einen Gewinnrückgang um 10 Prozent.

S+B trotz guten Zahlen im Verkauf

Am breiten Markt schwächen sich die Anteile von Schmolz+Bickenbach um 2,2 Prozent ab, obwohl der Stahlkonzern im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet steigerte und die Prognose anhob.

Gewinnmitnahmen drücken die Aktien von Oerlikon 4,6 Prozent ins Minus. Der Anlagenbauer hatte nach dem am Dienstag veröffentlichten Zwischenbericht kräftig an Wert gewonnen.

Nach einer Verkaufsempfehlung der Credit Suisse sinken die Titel von DKSH um 6,1 Prozent.

Die Aryzta-Titel fallen nach einer Kurszielsenkung der CS um 6,9 Prozent. Die UBS-Analysten verwiesen zudem auf eine Gewinnwarnung der in den USA führenden Bäckerei-Gruppe Hostess Brand nach einem enttäuschenden Quartalsergebnis. "Ein weiteres Warnsignal", heisst es in einer Notiz der Bank.

(Reuters/cash)