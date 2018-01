Der SMI notiert mit 9529 Punkten 0,2 Prozent höher als am Freitag. Es werde zwar erwartet, dass die Parteien bei der Abstimmung im Senat am Montag (um 18.00 Uhr MEZ) einen Kompromiss erzielen und sich auf einen Übergangsetat einigen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft dürften sich in Grenzen halten, wenn der Ausstand nicht zu lange dauere. "Die konjunkturelle Situation ist robust genug, dass ein vorübergehender 'Government Shutdown' kaum ins Kontor schlägt", sagt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

Im Mittelpunkt stand die UBS. Die Aktien der Grossbank, die vorübergehend um mehr als 3 Prozent eingebrochen waren, setzten zur Erholung an und notieren zuletzt gar um 0,4 Prozent im Plus. Abschreibungen im Zuge der US-Steuerreform liessen den Gewinn 2017 um mehre als die Hälfte auf noch 1,2 Milliarden Franken einbrechen. Allerdings will UBS ihre Aktionäre über stetig steigenden Dividenden und Aktienrückkäufe an Gewinnen beteiligen. "Die Aktie ist gut gelaufen und hat sich auch besser als die Branche entwickelt", erklärt ein Händler den Kursrückgang mit Gewinnmitnahmen.

Die Titel der Rivalin Credit Suisse und des Vermögensverwalters Julius Bär ziehen um 1,1 und 1,0 Prozent an.

Uneinheitlich zeigen sich Anteile von zyklischen Firmen. Adecco, Geberit und Lafarge-Holcim legen zu. Die Aktien der Inspektionsfirma SGS fallen am Tag vor Bilanzvorlage um 0,3 Prozent. Ebenfalls schwächer sind ABB und Swatch.

Richemont nach Übernahme abgestraft

Die Aktien von Richemont büssen 1,6 Prozent ein. Der Luxusgüterhersteller will den Internet-Luxusmodehändler Yoox-Net-A-Porter ganz übernehmen und bietet den Aktionären der italienischen Firma 38 Euro je Aktie. Das entspricht einer Prämie von gut einem Viertel gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Richemont lässt sich den Kauf rund 2,8 Milliarden Euro kosten.

Auf Erholungskurs sind die Roche-Scheine mit einem Plus von 0,6 Prozent. Das Pharmaschwergewicht stand zuletzt unter Abgabedruck, nachdem US-Konkurrent Merck gute klinische Daten für das Lungenkrebsmedikament Keytruda vorgelegt hatte, das die Roche-Arznei Tecentriq konkurrenziert. Die Aktien von Novartis steigen geringfügig.

Nestlé, der Bluechip mit dem höchsten Börsengewicht, gewinnt 0,3 Prozent an Wert. Der aktivistische Aktionär Thirdpoint fordert in einem Brief, dass der Nahrungsmittelriese die Verkäufe von schlecht zum Konzern passenden Firmenteilen und die Aktienrückkäufe beschleunigt

Die Aktien von Sika legen leicht zu. Für Konzernchef Paul Schuler eröffnet der gestiegene Aktienkurs die Chance für eine Einigung mit Saint Gobain und dem Mehrheitsaktionär SWH. "Sika bleibt unabhängig, die Burkard-Familie verkauft ihren Anteil und erhält einen sehr guten Preis", beschrieb Schuler sein Wunschszenario in der "Finanz und Wirtschaft". Der Verwaltungsrat halte ein Angebot für die Familie bereit.

Dätwyler wegen Zusammenarbeit mit Nespresso gesucht

Am breiten Markt rücken die Aktien von Dätwyler 1,5 Prozent vor. Der Mischkonzern hat die Zusammenarbeit mit der Nestlé-Tochter Nespresso, seinem grössten Kunden, um mehrere Jahre verlängert. Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.

Die AMS-Titel büssen 4,3 Prozent ein. Es gebe Befürchtungen am Markt, der iPhone-Hersteller Apple könnte weniger bei seinen Zulieferern bestellen, sagt ein Händler. "Wir schätzen, dass die Januar-Exporte schwach werden", sagte ein Analyst bei einer Investmentfirma in Taiwan.

Die Aktien von Interroll steigen um 3,8 Prozent. Die in der Fördertechnik tätige Firma steigerte 2017 Umsatz und Auftragseingang auf neue Höchstwerte.

Die Aktien von Dufry rücken um 2,6 Prozent vor. Der geplante Börsengang der US-Tochter Hudson könnte dem Duty Free Shop-Betreiber mehr als 900 Millionen Franken in die Kasse spülen, schätzen Analysten.

