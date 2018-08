Es blieb allerdings unklar, ob Kanada dem neuen Vertrag beitritt, der das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ersetzen soll. "Eine baldige Einigung würde die Stimmung weiter verbessern", sagt ein Börsianer. Das Geschäft verlief ruhig. Der SMI steht bei 9084 Punkten nach negativer Tendenz während des Tages wieder auf dem Niveau vom Dienstag.

Der anziehende Franken und die Schwäche der türkischen Lira seien weitere Faktoren, die Anleger von Käufen abhielten. Zudem würden die Investoren mit dem Ende der Berichtssaison generell zurückhaltender, weil Impulse von Unternehmensseite fehlten.

Gebremst wurde der Risikoappetit der Anleger auch von schwachen Konjunkturzahlen. So schätzen Börsenprofis die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten weniger optimistisch ein. Auch bei Swiss Life Asset Management ist man der Ansicht, dass der synchrone Aufschwung der Weltwirtschaft an Tempo verliert. "Der Zenit ist erreicht", sagte Chefökonom Marc Brütsch auf einer Veranstaltung. Vorerst dürfte die Wirtschaft aber noch über Potenzial wachsen.

Novartis verlieren nach Rückzug eines Augenimplantats

Bei den Standardwerten überwiegen die Verlierer. Die Aktien von Novartis sinken um 0,5 Prozent. Die Augenheiltochter Alcon nimmt wegen Sicherheitsbedenken weltweit ein zur Behandlung von grünem Star eingesetztes Implantat vom Markt. Die Börsenpläne für Alcon seien vom Rückruf nicht betroffen, sagte ein Novartis-Sprecher. Weil Novartis das Produkt nun schnell vom Markt nehme, sinke die Gefahr von Klagen, sagt Michael Nawrath, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.

Die Roche-Anteile und die die Titel von Nestlé steigen um 0,1 und 0,3 Prozent.

Die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS schwächen sich leicht ab, Julius Bär verlieren 1,1 Prozent. Die Aktien der Versicherer Swiss Re und Zurich legen zu.

Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Vortagesplus drücken die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch 0,6 beziehungsweise 1,7 Prozent ins Minus.

Givaudan nach Hochstufung gesucht

An die Spitze der SMI-Gewinner setzt sich die Givaudan-Anteile mit plus 2,4 Prozent auf 2400 Franken. Morgan Stanley hat die Analyse des Riechstoff- und Aromenherstellers mit der Empfehlung "Overweight" und einem Kursziel von 2600 Franken aufgenommen. Givaudan gab zudem eine Partnerschaft mit der indischen Firma Synthite bekannt.

Dahinter folgt die Bauchemiefirma Sika mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Die Anteile der Sanitärtechnikfirma Geberit und des Zementproduzenten LafargeHolcim gewinnen ebenfalls an Wert. Diejenigen des Personalvermittlers Adecco, des Inspektionskonzerns SGS und des Elektrokonzerns ABB geben nach.

Am breiten Markt brechen die Aktien des Milchverarbeiters Emmi nach einem weniger stark als erwartet gestiegenen Halbjahresgewinn 6,6 Prozent ein.

Sonova nach Aktien-Grossverkauf unter Druck

Die Sonova-Titel büssen 2,8 Prozent ein. Tobias Rihs, der Sohn des kürzlich verstorbenen Firmengründers, verkaufte Händlern zufolge 1,78 Millionen Titel am Markt.

Gefragt waren die Anteile der Basler Kantonalbank mit einem Plus von 2,7 Prozent. Die Bank kann den US-Steuerstreit mit der Zahlung von 60,4 Millionen Dollar beilegen.

Die Aktien des Bergbahnbetreibers Jungfraubahn Holding ziehen nach einem gut 18-prozentigen Gewinnanstieg in den ersten sechs Monaten 4,5 Prozent an.

Weiter unter Druck stehen die Aktien der GAM Holding, die seit der Schliessung von neun Anleihenfonds und der Absetzung eines Fondsmanagers massiv an Wert verloren haben. Der Assetmanager will die Fonds auflösen und bis zu 87 Prozent zurückzahlen.

