Im Fokus der Anleger standen laut Händlern Spezialsituationen. "Es war relativ ruhig", sagt ein Börsianer. Der SMI notiert mit 9163 Zählern um 0,1 Prozent tiefer als am Freitag.

Analysten gehen nicht davon aus, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Zinsänderung ankündigt. "Ein nächster Zinsschritt in den USA gilt derzeit als ausgemacht. Dies aber erst im September", kommentiert die Thurgauer Kantonalbank.

Die Marktteilnehmer fokussierten sich auf die Aktien der Firmen, die über ihren Geschäftsgang informierten oder andere Neuigkeiten bekanntgaben. Dabei stand der Anlagenbauer Oerlikon im Mittelpunkt. Die Aktien steigen um 2,4 Prozent. Das Unternehmen verkauft seine Getriebesparte für rund 600 Millionen Franken an den amerikanischen Automobilzulieferer Dana. Oerlikon wollte die Getriebe-Tochter ursprünglich an die Schweizer Börse bringen, war mit diesen Plänen im Juli aber an zu geringem Anlegerinteresse gescheitert. "Wir begrüssen diesen Schritt", erklärt Vontobel-Analyst Michael Foeth. Oerlikon erhalte ein schärferes Profil und die klare Ausrichtung etwa auf Oberflächenbehandlung komme bei den Anlegern positiv an.

Messeausrichter MCH taucht nach Swatch-Absage

Unter Druck standen die Papiere der MCH Group. Sie brechen um 11,3 Prozent ein. Vorübergehend betrug das Minus fast ein Fünftel. Der Uhrenhersteller Swatch zieht sich von der internationalen Uhren- und Schmuckmesse in Basel zurück. "Die Swatch Group hat beschlossen, ab 2019 nicht mehr an der Baselworld präsent zu sein", sagte Konzernchef Nick Hayek der "NZZ am Sonntag". Die traditionellen, jährlichen Uhrenmessen seien für Swatch nicht mehr sinnvoll. Baselworld wird von MCH Group organisiert. Die Swatch-Aktien verlieren 1,9 Prozent. Die Titel von Rivalin Richemont sind gehalten.

In den kommenden Tagen wird eine Reihe von Quartalsbilanzen veröffentlicht. "Die Anleger reagieren ziemlich kritisch auf Firmenbilanzen", sagt ein Händler. Wer die Erwartungen nicht übererfülle, dessen Aktien würden gnadenlos abgestraft. Bis anhin hätten vor allem Grosskonzerne die Erwartungen allerdings nicht enttäuscht.

Auf dem Programm stehen am Dienstag unter anderen die Grossbank Credit Suisse, der Computerzubehörhersteller Logitech, der Asset-Manager GAM, die Onlinebank Swissquote, die Schweizerische Nationalbank und die Elektrokomponenten-Firma Lem.

Finanzwerte auf den Einkaufslisten

Gefragt waren Finanzwerte: Die Anteile der Versicherer rücken rund 1 Prozent vor. Swiss Re, deren Zwischenbericht am Freitag veröffentlicht wird, gewinnen 1,2 Prozent. Den Aktien von Bâloise verhilft eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux zu einem Kursplus von 2,6 Prozent. Bei den Aktien der Grossbanken steigen Credit Suisse am Tag vor dem Quartalsbericht um 0,8 Prozent. Von Reuters befragte Analysten erwarten einen mehr als doppelt so hohen Reingewinn von 626 Millionen Franken. UBS wurden um 0,2 Prozent höher gehandelt.

Die Anteile von Swisscom steigen um 1,6 Prozent auf 468,90 Franken. UBS hob die Empfehlung für den Telekomkonzern auf "Buy" von "Neutral" an. Das Kursziel lautet 501 Franken. Dagegen büssen die Anteile von Rivale Sunrise 1,1 Prozent ein. UBS senkte die Empfehlung auf "Neutral" von "Buy".

Die Papiere der Pharmariesen Novartis und Roche konsolidierten die jüngsten Gewinne und rutschten 0,2 und 0,4 Prozent ab. Der Lebensmittelwert Nestlé verliert 0,3 Prozent.

Zykliker ohne Richtung

Bei den Aktien zyklischer Firmen zeigte sich kein klarer Trend. Lafarge-Holcim erholten sich von den Gewinnmitnahmen im frühen Handel. Der Zementhersteller hatte am Freitag nach einem guten Zwischenbericht 2,6 Prozent an Wert gewonnen. Die Titel von ABB, SGS und Geberit schwächen sich ab, Adecco ziehen an.

Die Inficon-Anteile sinken um 4,3 Prozent und die von Autoneum um 6,7 Prozent. Credit Suisse hat das Kursziel für die beiden Aktien gesenkt.

(Reuters/cash)