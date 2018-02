Nach den erreichten Rekordständen habe sich die Volatilität wieder erhöht und damit die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, heisst es im Handel. Zinsumfeld und Währungen, insbesondere der schwache Dollar, hätten für Verunsicherung gesorgt. Zudem habe es auf Seiten der Unternehmenszahlen Enttäuschungen gegeben.

Während der Kurs des Fed vergleichsweise klar vorgezeichnet sei, werde bei der EZB weiter über den Zeitpunkt einer Straffung spekuliert. Auch von Konjunkturseite gibt es unklare Signale. Am Morgen meldete etwa die Eurozone schwächer als erwartet gestiegene Produzentenpreise, während die Inflation in Italien im Januar überraschend anzog. Zudem würden sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag die Investoren in Zurückhaltung üben, heisst es.

Der SMI verliert bis Mittag 0,6% auf 9236 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI gibt 0,7% auf 1518 Zähler ab und der breite SPI 0,6% auf 10'631. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren nur 2 mit Aufschlägen.

Swatch in der Gegenbewegung

Zu den grössten Verlierern im SMI/SLI zählen die im Wochenverlauf eher freundlichen Swatch (-1,7%), während Branchennachbar Richemont (-0,7%) geringere Einbussen verzeichnet. Auch Vifor Pharma (-1,6%), Sonova, Lafarge-Holcim (je-1,3%) und Dufry (-1,2%) liegen klar im Minus.

Die am Vortag bereits schwachen Pharmaschwergewichte geben erneut ab. Für Roche (-0,3%) haben Bernstein, DZ Bank und Natixis im Nachgang der Zahlen ihre Kursziele gesenkt. Der Konzern gehöre zu den führenden Unternehmen, wenn es um Forschung und Entwicklung gehe. Dennoch sei das Risiko durch Biosimilars die grosse Unbekannte. Für Novartis (-0,8%) hat HSBC das Kursziel leicht nach unten angepasst, aber die "Buy"-Bewertung beibehalten.

Aryzta (-1,1%) geben einen guten Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Die Aktien hatten nach dem Cloverhill-Verkauf einen Kurssprung vollzogen. Die ZKB wertet den erzielten Preis als "erschreckend tief". Laut Goldman Sachs war die positive Reaktion auf den Verkauf des verlustbringenden Geschäfts übertrieben. Das Kursziel wird dennoch bei weiter bestehendem "Sell"-Rating leicht angehoben.

Lonza weiter im Verkauf

Lonza (-0,8%) setzt den am Mittwoch mit Zahlen eingeleiteten Abwärtstrend fort. Eine Kurszielanhebung durch Jefferies und die Bestätigung des "Buy"-Ratings mildert dies kaum. Nach hohen Erwartungen sowie Konfusion um die Prognosen und Capsugel sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, so die Meinung des Experten.

Die Banken-Werte Credit Suisse (-1,0%), UBS (-0,5%) und Julius Bär (je -0,5%) tendieren ebenfalls tiefer. Als eines der europäischen Schwergewichte hat die Deutsche Bank mit einem Verlust von rund einer halben Milliarde Euro das Jahr wie erwartet beendet. Der erneute Ertragsrückgang enttäuschte jedoch die Analystenerwartungen. Die niedrigen Zinsen und die Flaute am Kapitalmarkt habe sich deutlich negativ bemerkbar gemacht.

Die Assekuranzen Swiss Re und Bâloise (je +0,2%) sind die einzigen Gewinner unter den Bluechips und auch Zurich (-0,1%) zeigen sich vergleichsweise stabil.

AMS nach Apple-Zahlen gesucht

Im breiten Markt stechen AMS (+2,1%) nach den Apple-Zahlen heraus. Der iPhone-Absatz ging zwar insgesamt zurück, die Nachfrage nach den neuen iPhone X war aber offenbar sehr stark. Apple ist der wichtigste AMS-Kunde.

Implenia (+2,4%) hat nach eigenen Worten eine "überzeugende operativer Leistung" im zweiten Halbjahr erreicht und die eigenen Erwartungen beim Free Cashflow übertroffen. Der Auftragsbestand bewege sich unverändert auf Rekordhöhe und die Dividende sei gesichert, heisst es. Analysten prüfen nun höhere Kursziele.

Bucher (-2,5%) wurden von Baader Helvea auf "Hold" von "Buy" herabgestuft.

(AWP)