Nach einem freundlichen Start kann der Leitindex SMI seine frühen Gewinne verteidigen und bewegt sich auf dem Niveau seitwärts. Mit Erleichterung hätten Investoren zudem die Einigung auf ein Haushaltspaket in den USA aufgenommen.

Die Einigung zwischen den beiden politischen Lagern in den USA dürfte eine erneute Haushaltssperre verhindern. Darüber hinaus hat die Berichtsaison sprunghaft die Taktung erhöht: Alleine hierzulande standen mit UBS, AMS, Kühne+Nagel und Logitech am Morgen vier Bluechips auf dem Programm. Im weiteren Verlauf dürfte in Grossbritannien noch die Wahl eines neuen Parteichefs der konservativen Torys für Gesprächsstoff sorgen. Der neue Parteivorsitzende wird automatisch auch Premierminister.

Der SMI gewinnt bis 11.10 Uhr 0,4 Prozent auf 9966 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,7 Prozent auf 1535 Punkte und der breite SPI um 0,5 Prozent auf 12'077 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien ziehen 23 an, 4 fallen zurück und 3 sind unverändert.

Eindrückliche zahlen von Tech-Unternehmen

Besonders deutlich fallen die Kursreaktionen bei den beiden "Zahlenlieferanten" aus der Technologiebranche aus: Logitech und AMS liefern sich über weite Strecken am Vormittag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz auf der Kursliste. Mittlerweile führen Logitech mit +6,8%. Der Hersteller von Computerzubehör ist im Berichtszeitraum überraschend stark gewachsen. AMS (+5,1%) überraschte mit Zahlen und dem Ausblick.

Nach einem etwas zögerlichen Start gehören mittlerweile auch die UBS (+2,0%) zu den grössten Gewinnern. Die Grossbank hat die Markterwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen. Negativ angemerkt wird jedoch, dass das Ergebnis eher geringer Qualität und auch der Ausblick vorsichtiger sei. Konkurrent CS zieht noch stärker um 2,4 Prozent an.

Beim Logistiker Kühne+Nagel (+2,6%) fokussieren sich die Marktteilnehmer im Handelsverlauf ebenfalls auf die positiven Aspekte in der Halbjahresbilanz. Das Transportunternehmen hat die Erwartungen im zweiten Quartal grundsätzlich erfüllt. In einem schwieriger werdenden Umfeld schlage sich Kühne nicht schlecht, heisst es von Analysten.

Zykliker im Aufwind

Deutlich fester präsentieren sich auch verschiedene Zykliker wie Clariant, SGS, Lonza, oder ABB mit Kursgewinnen zwischen 3,4 und 1,4 Prozent. Clariant, Lonza und auch ABB stehen im weiteren Wochenverlauf mit Zahlen auf dem Kalender. Bei Lonza gehen Analysten von einem soliden Geschäftsverlauf aus. Bei ABB wiederum hatten in den letzten Wochen vorsichtige Analystenkommentare über den Geschäftsverlauf immer wieder für Kursschwächen gesorgt.

Als Bremsklotz für den Gesamtmarkt erweisen sich die Genussscheine von Roche (-0,3%). Der Pharmakonzern wird am Donnerstag über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr berichten. Mit der Zulassung von Nachahmerprodukten für wichtige Blockbuster in den USA ist die Unsicherheit über die mögliche Belastung hinaus wieder gestiegen.

Julius Bär fallen ebenfalls gegen den Trend um 0,2 Prozent. Hier heisst es, Investoren nähmen im Zuge einer Verkaufsempfehlung durch die Société Générale ihr Vortagesgewinne mit.

Lindt&Sprüngli nach Zahlen gefragt

Stärkere Reaktionen sind im breiten Markt nach Zahlen bei Lindt&Sprüngli auszumachen (PS +5,2%/Namenaktie +3,6%). Analysten sehen bei dem Premiumschokoladenhersteller besonders die Erholung in den USA positiv.

Dagegen fallen Idorsia nach Vorlage der Halbjahreszahlen um 2,4 Prozent zurück. Dabei waren Verlust und Ausgaben in etwa wie erwartet ausgefallen.

Zur Erholung kommt es noch bei den Aktien von Meyer Burger (+4,8%). Nach erneut schwachen Zahlen stellt der Solarzulieferer sein Geschäftsmodell grundsätzlich auf den Prüfstand.

(AWP)